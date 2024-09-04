تشكيل لجنة تحكيم دولية لجائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قرار رقم (24) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الدولية لجائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية للدورة الثامنة (2024 - 2026).
وجاء في نص القرار بأنه بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وعلى الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية.
وعلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004، بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية؛ وعلى القرار رقم (11) لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية للدورة الثامنة (2024 - 2026)؛ وبناءً على موافقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة؛ تشكل لجنة التحكيم الدولية لجائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها الثامنة (2024 - 2026)، على النحو التالي:
1.الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.
2. نورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3.الأستاذة الدكتورة علا عبد العزيز أبو زيد رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ونص القرار على أن تكون مهمة اللجنة، الإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقًا لمعايير التأهل بالفوز، والمعتمدة من قبل لجنة الجائزة، ووفقًا للمادة الثانية من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء الجائزة، وتقديم المقترحات بشأن تطوير هذه الجائزة.
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