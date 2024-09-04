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تشكيل لجنة تحكيم دولية لجائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية

9/4/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬لجائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ (‬2024‭ - ‬2026‭).‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وعلى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ (‬2024‭ - ‬2026‭)‬؛‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة؛‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬لجائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ (‬2024‭ - ‬2026‭)‬،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1‭.‬الدكتورة‭ ‬هيفاء‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

2‭. ‬نورة‭ ‬خليفة‭ ‬السويدي‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬العام‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

3‭.‬الأستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬علا‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أبو‭ ‬زيد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بكلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬اللجنة،‭ ‬الإشراف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الترشيح‭ ‬للجائزة‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬التأهل‭ ‬بالفوز،‭ ‬والمعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة،‭ ‬ووفقًا‭ ‬للمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بإنشاء‭ ‬الجائزة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

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