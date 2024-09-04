التزام ((القائد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لاهاي – (أ ف ب): أكد مدرب هولندا رونالد كومان التزام قائد المنتخب «البرتقالي» فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي البقاء في صفوف منتخب بلاده حتى مونديال 2026 لكرة القدم، في حين أقفل الباب أمام الجناح ستيفن بيرخفين بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.
وكشف كومان الذي يستعد فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية السبت في أيندهوفن أنه قام بزيارة فان دايك (33 عاماً) في ليفربول وقال في هذا الصدد «رأيت من المهم زيارته وتبادل الآراء معه وسألته عما إذا كان باستطاعته بذل قصارى جهده لسنتين إضافيتين على أعلى مستوى، وكان رده ايجابيا وبالتالي أزيلت جميع الشكوك».
وأضاف كومان «أقر (فان دايك) بأنه لم يبلغ المستوى المتوقع منه في كأس أوروبا. أعتقد انه بصفته قائدا للمنتخب قام بعمل جيد، لكن ربما كنتيجة ربما بذل جهدا أكبر تجاه زملائه أكثر مما فعل تجاه نفسه».
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