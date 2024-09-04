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التزام ((القائد))

9/4/2024 7:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لاهاي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬هولندا‭ ‬رونالد‭ ‬كومان‭ ‬التزام‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬‮«‬البرتقالي‮»‬‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬مدافع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬حتى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬الجناح‭ ‬ستيفن‭ ‬بيرخفين‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

وكشف‭ ‬كومان‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فريقه‭ ‬لمواجهة‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أيندهوفن‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬رأيت‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬زيارته‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬معه‭ ‬وسألته‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬باستطاعته‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لسنتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬وكان‭ ‬رده‭ ‬ايجابيا‭ ‬وبالتالي‭ ‬أزيلت‭ ‬جميع‭ ‬الشكوك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كومان‭ ‬‮«‬أقر‭ (‬فان‭ ‬دايك‭) ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬المستوى‭ ‬المتوقع‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭. ‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬بصفته‭ ‬قائدا‭ ‬للمنتخب‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد،‭ ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬كنتيجة‭ ‬ربما‭ ‬بذل‭ ‬جهدا‭ ‬أكبر‭ ‬تجاه‭ ‬زملائه‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬فعل‭ ‬تجاه‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

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