سلطان بن أحمد يطلق «غرفة المؤثرين»

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وتجول سموه في أروقة المنتدى، الذي يستمر يومين، واطلع على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة، تقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة، وتدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب في خدمة مختلف الفئات.

وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية والخاصة، وتعرف على جهود كل جهة، وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ندوات ومحاضرات وورش، تستخدم فيها الأساليب الحديثة المبتكرة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.

وقام سموه بالضغط على زر إطلاق برنامج ((غرفة المؤثرين)) التابع لمدينة الشارقة للإعلام ((شمس))، الذي يهدف إلى صناعة المؤثرين ودمجهم في سوق عمل الإعلام الاجتماعي، من خلال مجموعة من الورش التدريبية، يقوم فيها المؤثرون بتقديم خدماتهم للترويج عن الشركات والجهات الأخرى، ويستهدف البرنامج المواهب الشابة والمبدعين من مختلف قنوات الإعلام الاجتماعي.

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية هي: ((أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية))، و((الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي))، و((دور الاتصال الفعال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم))، و((مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي))، ومحور ((التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد)).

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الجولة كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.