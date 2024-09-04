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في اليوم العالمي للعمل الخيري.. دعوة لتعزيز الروح الإنسانية وقيم العطاء

9/4/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- لا يضيع الخير، ولا يذهب سدى، ولا يضيع الله أجر أي عمل صالح، مهما كان صغيرًا. فالإنسان بطبيعته يميل إلى فعل الخير ويستشعر نعمة آثاره على نفسه وعلى الآخرين. من هنا، حثت جميع الأديان السماوية على "إضفاء الطابع الإنساني على الحياة ونشر الخير لكل محتاج في العالم."
العالم بأسره، بمختلف أطيافه، يتفق على أهمية العمل الخيري في تنمية المجتمعات، لا سيما في المناطق الأقل حظًا والأكثر تضررا بالكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات، فقد اعتمدت الأمم المتحدة الخامس من سبتمبر من كل عام يومًا للتذكير والاحتفاء بأهمية العمل الخيري على مختلف الأصعدة، ولتسليط الضوء على دوره في تعزيز الأمن والسلام والتكافل في المجتمعات.
اختيار هذا اليوم للاحتفاء بأهمية العمل الخيري يأتي لإحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، التي كانت تعد إحدى رموز العمل الخيري في الهند. حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 تكريما لجهودها في مساعدة أبناء شعبها على التغلب على الفقر، الذي يعد أحد أبرز مشكلات بلادها ومنتشرا بشكل كبير. لذا، فإن العمل الخيري عادة ما يرتبط بمحاربة الفقر والعوز في المجتمعات، كحاجة مهمة في سبيل "البقاء على قيد الحياة."
ومن هنا، تسارعت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية للتذكير بهذا اليوم وأهمية أن يسعى الجميع ليكونوا مؤثرين في عمل الخير، وتقديمه حتى وإن كان بأبسط أشكاله، لما له من قيمة كبيرة. لم يتوان الكثيرون عن الحديث عن اليوم العالمي للعمل الخيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحث أبناء المجتمع على أن يكونوا جزءًا من مبادرات خيرية كبيرة يمكن من خلالها مد يد العون وكسب الأجر والثواب في الوقت ذاته. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية ذلك بقوله: "في كل كبد رطبة أجر"، أي أن كل عمل يقدمه الإنسان لأي كائن حي هو خير يؤجر عليه.
عبر حسابه الخاص، وفي هذا اليوم، كتب الشاب محمد بلوي مستذكرًا هذه المناسبة قائلاً: "نؤمن أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو أسلوب حياة. من خلال تقديم يد العون، نصنع عالماً أفضل ونزرع بذورا لغد مشرق. فلنجعل من هذا اليوم فرصة لتعزيز روح التطوع والعطاء، ونحث على المشاركة في أنشطة خيرية متنوعة."
أما محمد الزعبي، فقد دعا في هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الجانب الطبي في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى وجود العديد من السبل لتقديم المساعدة وفعل الخير للناس. من بين هذه السبل، التبرع بأجهزة طبية لجمعيات خيرية تقدمها للمحتاجين، أو حتى إعارتها، والمساهمة في تكلفة عمليات جراحية يمكن أن تعيد الحياة للآخرين، وتعيد البصر، القدرة على المشي، والسمع لعدد كبير من الأطفال المحتاجين لمثل هذه الرعاية الصحية.
أما نِهاد كساب، وهي متطوعة تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية مع عدد من الجمعيات بالتعاون مع صديقاتها وعائلتها، فتقول إن تقديم كسوة بسيطة لطفل يحمل معاني كبيرة، وتقديم مونة للبيت يسعد قلب أم لا تجد ما تطعمه لأطفالها بسبب مرض الأب أو بطالته. مؤخراً، قدمت نهاد بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية مستلزمات مدرسية لمجموعة من الأطفال، وكان لذلك أثر كبير في النفوس، سواء لدى المتبرعين أو الأطفال وعائلاتهم.
وتقول نهاد إن عمل الخير لا يحتاج إلى مجهود كبير، فخدمة بسيطة أو تبرع بما يتوفر لدى الفرد كفيل بأن يرفع معاناة أسرة بأكملها، وهذا من افضل الأعمال الخيرية التي يمكن أن يقوم بها الإنسان من دون الحاجة إلى إجراءات ووقت طويل.
في ظل الصراعات والنزاعات التي يعاني منها الكثيرون في مناطق مختلفة من العالم، يقف قطاع غزة في مواجهة مرحلة صعبة من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. هذا الواقع يستوجب تكاتف المؤسسات الدولية والرسمية والأهلية للوقوف إلى جانب الشعب الغزي، الذي يعاني من سياسة الترهيب والتجويع وتدمير مظاهر الحياة. لذا، هناك دعوة لمضاعفة جهود العمل الخيري لمساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
تكاتفت العشرات من المؤسسات الرسمية والأهلية في الأردن والعالم العربي لمواجهة معاناة الغزيين في هذه الفترة، مما زاد من وتيرة العمل الخيري في مختلف أشكاله. فعلى سبيل المثال، لم تتوقف الهيئة الخيرية الهاشمية عن تقديم عمليات المساعدة والتبرع والتطوع لتقديم المساعدات إلى غزة، من خلال جمع التبرعات وإيصالها إلى داخل القطاع بطرق تضمن وصول الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة إلى السكان، سواء عن طريق البر أو من خلال الإنزالات الجوية التي استمرت لفترة طويلة.
سارعت الجمعيات الخيرية المتعددة المتواجدة في الأردن لتقديم العون وجمع التبرعات بكل أشكالها، وخاصة التبرعات العينية. كل جمعية، حسب تخصصها، تقوم بجمع تبرعات غذائية، علاجية، ملابس، خيم بجودة عالية تناسب الظروف المعيشية في غزة، مستلزمات طبية، وغيرها من المواد. يأتي هذا ضمن سعي فاعلي الخير ليكونوا جزءًا من المنظومة المتكاملة في تقديم الدعم للمحتاجين.
تركز الأمم المتحدة هذا العام على أهمية تعزيز روح التضامن العالمي، خاصة تجاه الجهات الأقل حظا والأشد فقرا في العالم. تدعو الأمم المتحدة جميع الجهات والقطاعات، الرسمية والخاصة، للتكاتف في مساعدة المعوزين، سواء كانت مؤسسات كبرى أو جمعيات خيرية صغيرة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في مجتمعاتها وتحسين الواقع المعيشي فيها. رغم ذلك، تعترف الأمم المتحدة أن "القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله، بما في ذلك الفقر المدقع، هو تحد عالمي هائل ومتطلب أساسي لتحقيق التنمية المستدامة".
يتحدث اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع عن أن العمل الخيري، بشكل عام، لا يقتصر على المساعدة العينية أو النقدية فقط، بل يشمل أيضاً الأفعال التي يمكن أن تجلب السعادة للآخرين. وهذا يعني أن كل فرد في العالم يمكنه أن يقدم عملا خيريا للآخرين دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة. يمكن أن يكون العمل الخيري من غني إلى فقير أو من فقير إلى غني، ومن كبير إلى صغير أو العكس. الأهم هو أن يكون الهدف هو تقديم وعمل الخير.
وبحسب جريبيع، فإن العمل الخيري لا يفرق بين الأجناس أو خلفيات البشر، بل هو عمل إنساني بحت يظهر أخلاق الشخص وقدرته على إيجاد طرق لمساعدة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، ينتقل عمل الخير من شخص إلى آخر، مما يخفف من آلام الآخرين ويدعمهم.
كما يرى جريبيع، فإن عمل الخير ليس فقط مادياً بل أخلاقيا ومعنويا، ويعكس حضارة المجتمع وقدرته على التكافل ومساعدة الناس لبعضهم البعض في أحلك الظروف. ومن شأنه أيضاً أن يساعد على تنمية المجتمعات ويعزز ثقافة العمل الخيري ومأسستها، كما نرى في العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف دول العالم.

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