طولكرم.. الجيش الإسرائيلي يقتحم حي اكتابا ويحاصر منزلا فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حي اكتابا بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصر منزلا.
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت حي اكتابا، وحاصرت منزلا فلسطينيا، وطالبت مَن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام".
وأضاف الشهود أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى موقع المنزل، وفرضت حصارا على محيطه بشكل كامل".
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة، وهي "الأوسع" منذ عملية "السور الواقي" قبل 22 عاما.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم وجنين، وسط سماع تبادل لإطلاق نار مع مقاومين فلسطينيين وتفجيرات من حين إلى آخر.
وأحكم الجيش الإسرائيلي حصار مخيم جنين ودفع بقوات جديدة في محيطه معززة بجرافات عسكرية، وسط تحليق لطائرات مسيّرة.
وفي طولكرم، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتحاصر المدينة وتستمر في جريف شوارع رئيسية واقتحام منازل.
وأسفرت الاقتحامات الإسرائيلية في شمالي الضفة منذ 28 أغسطس/ آب الماضي، عن مقتل 33 فلسطينيا وإصابة نحو 130، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 685 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.-(الاناضول)
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