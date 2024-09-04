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طولكرم.. الجيش الإسرائيلي يقتحم حي اكتابا ويحاصر منزلا فلسطينيا

9/4/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حي اكتابا بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصر منزلا.


وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن "قوة إسرائيلية اقتحمت حي اكتابا، وحاصرت منزلا فلسطينيا، وطالبت مَن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام".


وأضاف الشهود أن "تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى موقع المنزل، وفرضت حصارا على محيطه بشكل كامل".


ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة، وهي "الأوسع" منذ عملية "السور الواقي" قبل 22 عاما.


وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم وجنين، وسط سماع تبادل لإطلاق نار مع مقاومين فلسطينيين وتفجيرات من حين إلى آخر.


وأحكم الجيش الإسرائيلي حصار مخيم جنين ودفع بقوات جديدة في محيطه معززة بجرافات عسكرية، وسط تحليق لطائرات مسيّرة.


وفي طولكرم، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتحاصر المدينة وتستمر في جريف شوارع رئيسية واقتحام منازل.


وأسفرت الاقتحامات الإسرائيلية في شمالي الضفة منذ 28 أغسطس/ آب الماضي، عن مقتل 33 فلسطينيا وإصابة نحو 130، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 685 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.


فيما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.-(الاناضول)

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