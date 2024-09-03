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129قتيلا في محاولة هروب من سجن الكونغو

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت السلطات أن محاولة هروب من السجن الرئيسي في الكونغو أسفرت عن مقتل 129 شخصًا؛ بعضهم أصيبوا بالرصاص، وآخرون لقوا حتفهم في تدافع في المنشأة المكتظة. وزعم ناشطون أن عدد القتلى أعلى لكنهم لم يقدموا رقمًا.
وقال وزير الداخلية الكونغولي جاكمين شاباني، على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) إن تقييما أوليا أظهر مقتل 24 نزيلا برصاصات ((تحذيرية)) أطلقها الحراس أثناء محاولتهم الهروب من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا في وقت مبكر من صباح الإثنين.
وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن الكونغو، إن سجن ماكالا، وهو أكبر سجن في الكونغو ويتسع لـ1500 شخص، يضم أكثر من 12 ألف سجين، معظمهم ينتظرون المحاكمة.
هروب سابق
وسجل السجن عمليات هروب سابقة من السجن، بما في ذلك في عام 2017 عندما اقتحم أعضاء طائفة دينية السجن وأطلقوا سراح العشرات من السجناء.
وأضاف شاباني، أن ((هناك أيضا 59 مصابا تم نقلهم إلى الرعاية الصحية من قبل الحكومة، فضلا عن بعض حالات النساء المغتصبات))، مشيرا إلى أن النظام عاد الآن إلى السجن الذي احترق جزء منه في محاولة الهروب.
ولم يوضح تفاصيل حوادث الاغتصاب، علما أن السجن يضم نزلاء من الذكور والإناث.
ولم يعرف بعد ما إذا كان جميع القتلى الـ129 من السجناء. كما لم يتضح على الفور كيف وقع التدافع؛ حيث ظلت تفاصيل عملية الهروب من السجن قليلة.
وتظهر مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت جثثًا ملقاة على الأرض داخل السجن، وكثير منها مصاب بجروح ظاهرة. ويظهر مقطع فيديو آخر سجناء يحملون جثثًا تبدو بلا حياة على متن سيارة.
ولم تظهر أي مؤشرات على اقتحام السجن، الذي يقع في وسط المدينة على بعد 5 كيلومترات (3 أميال) من القصر الرئاسي.

التحقيق في الحادث
وقال نائب وزير العدل مبيمبا كابويا لإذاعة توب كونغو إف إم المحلية، إن محاولة الهروب خطط لها نزلاء في أحد الأجنحة داخل السجن.
وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، زار مسؤولون السجن، حيث شكلت السلطات لجنة للتحقيق في الحادث. ولم يعلق الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي يقوم بزيارة رسمية للصين، علنًا على الحادث.
وطالبت جماعات حقوق الإنسان والمعارضة بإجراء تحقيق مستقل، واتهمت الحكومة باستخدام القوة المفرطة والتستر على العدد الحقيقي للقتلى. وقال بيان سابق لمسؤول حكومي كبير، يوم الإثنين، إن شخصين فقط لقيا حتفهما.
وقارن مارتن فايولو، أحد زعماء المعارضة، حصيلة القتلى بـ ((الإعدامات بإجراءات موجزة)) وقال إنها ((جريمة غير مقبولة لا يمكن أن تمر دون عقاب)).
اكتظاظ السجناء
ويقول ناشطون إن سجن ماكالا ـ من بين سجون أخرى في الكونغو ـ مكتظ للغاية لدرجة أن السجناء يموتون جوعًا في كثير من الأحيان. وقد تم إطلاق سراح عشرات السجناء في الأشهر الأخيرة كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من عدد السجناء.
ووصف وزير العدل كونستانت موتامبا محاولة الهروب من السجن بأنها ((عمل تخريبي متعمد)) ووعد ((برد صارم)). وألقى نائبه صمويل مبيمبا كابويا باللوم على القضاة والمدعين العامين في البلاد بسبب الاكتظاظ في السجون، قائلًا إن الناس يُسجنون بسرعة في المرحلة المبكرة من محاكماتهم.
وأعلن موتامبا حظرًا على نقل السجناء من ماكالا، وتعهد بأن تقوم السلطات ببناء سجن جديد، من بين جهود أخرى للحد من الاكتظاظ.

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