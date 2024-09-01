عملية تجميل فاشلة تربط جفن صينية بزاوية عينها

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت امرأة صينية قصة معاناتها من اكتئاب شديد إثر خضوعها لعملية تجميل فاشلة أسفرت عن خياطة جفنها بزاوية عينها.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، خضعت تشانغ عام 2021 لجراحة في عيادة تجميل بهدف تصحيح عدم انتظام زوايا عينيها. لكنها شعرت بقلق خلال الجراحة، وسرعان ما طمأنها الطبيب مؤكداً أنها ستتحسن تدريجياً، لكن ما حصل لها كان العكس تماماً.

اكتشف تشانغ أن جفن وزاوية عينها اليسرى جرت خياطتهما معاً، فتواصلت مع الطبيب المشرف على عمليتها المدعو "وانغ"،

وأكد لها بأنه "أمر غير خطير ويمكن إصلاحه".

أضرار جسدية واكتئاب

لكن حالتها الصحية تفاقمت، وبدأت تشانغ تعاني من ضبابية في الرؤية وحركة محدودة للعين، ولسوء الحظ، لم تنجح عملية المتابعة، بل أصبحت عين تشانغ اليسرى ملتهبة، وبعد أسبوع من العملية التصحيحية، اندمجت مقلة عينها وزاوية عينها معاً مرة أخرى.

أصبحت الرؤية في عينها اليسرى غير واضحة منذ ذلك الحين، ولا يمكنها تحريك عينيها إلا جانباً عن طريق تحريك رأسها، ما عرّضها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية إلى مشاكل جسدية ونفسية اوصلته إلى حد الاكتئاب.

تحذير من الوقوع بنفس الخطأ

تأمل تشانغ الخضوع لعملية جراحية تصحيحية في إحدى مستشفيات شنغهاي، لكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة، بعدما تكبدت 4200 دولار مقابل الجراحة الفاشلة، وطالبت العيادة التجميلية بإعادتها إليها.

لذلك لجأت تشانغ إلى الإعلام مطالبة المساعدة في تأمين تكاليف العملية التصحيحية، وتسعى لمشاركة قصتها لتجنب الوقوع في نفس الخطأ.