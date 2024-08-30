الماجد وسلطان بن دعيج يدعمان لاعبي البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بزيارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬للاطمئنان‭ ‬عليهم‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬البارالمبية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬أغسطس‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬البحرين‭ ‬أداءً‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭.‬