الماجد وسلطان بن دعيج يدعمان لاعبي البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
قام علي محمد الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية والشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، بزيارة اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل انطلاق منافسات الدورة البارالمبية المقررة في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل.
وكان في استقبالهم مدير البعثة الشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة.
تأتي هذه الزيارة في إطار دعم اللاعبين الذين سيشاركون في المنافسات المرتقبة في 30 و31 أغسطس. ومن المتوقع أن تقدم البحرين أداءً متميزًا في هذه الدورة، مع تعزيز روح المنافسة بين اللاعبين.
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