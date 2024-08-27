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برافو يعتزل كرة القدم عن 41 عاما

8/27/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سانتياغو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬التشيلي‭ ‬كلاوديو‭ ‬برافو‭ ‬حدا‭ ‬لمسيرته‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬41‭ ‬عاما،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬برافو‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستغرام‭ ‬شكر‭ ‬خلاله‭ ‬زملائه‭ ‬والأندية‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬لها‭ ‬والمنتخب‭ ‬التشيلي‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬للجميع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬أود‭ ‬إعلامكم‭ ‬أنني‭ ‬سأعتزل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬150‭ ‬مباراة‭ ‬دوليةـ‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬كولو‭ ‬كولو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬مسيرته‭ ‬بألوان‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬برشلونة‭ ‬وناديه‭ ‬الأخير‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭.‬

وتُوّج‭ ‬التشيلي‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬لاسيما‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الثلاثية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ (‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الملك‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭).‬

كما‭ ‬سجّل‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬خاصا‭ ‬بالنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ (‬755‭ ‬دقيقة‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما‭ ‬ولم‭ ‬يكسره‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬برشلونة‭ ‬اللاحقين‭.‬

وانتقل‭ ‬برافو‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بقيادة‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬ثمانية‭ ‬ألقاب،‭ ‬بينها‭ ‬اثنان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وكان‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬قائدا‭ ‬ومن‭ ‬اللاعبين‭ ‬المفاتيح‭ ‬للـ«جيل‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬للمنتخب‭ ‬التشيلي‭ ‬المُتوّج‭ ‬بلقبي‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2016،‭ ‬وهما‭ ‬اللقبان‭ ‬الوحيدان‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وخاض‭ ‬برافو‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي،‭ ‬مسجلا‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬البيرو،‭ ‬باعتباره‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬يخوض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1916‭ ‬عن‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬و77‭ ‬يوما،‭ ‬كاسرا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحمله‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البوليفي‭ ‬كارلوس‭ ‬تروكو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1977‭ (‬39‭ ‬عاما‭ ‬و322‭ ‬يوما‭).‬

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