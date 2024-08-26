القطاع الصناعى يستعد لتلقى دفعة تمويلية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) رغم تبنى مصر سياسة نقدية متشددة لكن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن شريحة جديدة فى مبادرة التمويل الميسر للقطاعات الإنتاجية لكن بفائدة 15%.

ورغم أن ذلك يدعم القطاعات الإنتاجية، لكن رامى عرابى، محلل سابق بالبنك الدولى قال إن إعادة تقديم برنامج إقراض مدعوم للقطاع الصناعي فى مصر بفائدة 15% مقارنة بالفائدة السائدة والبالغة 27.25%، قد يمثل تحدى لهدف خفض التضخم.

موضوعاتاستثمارات محافظ الأوراق المالية للبنوك تنخفض 3.6% فى أبريل الحكومة تؤجل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية “القابضة المعدنية” تسعى للحصول على أسعار كهرباء تفضيلية لـ”مصر للألومنيوم”

وقال إن ذلك يحمل القطاعات الأخرى عبء خفض التضخم وحال أدى لعرقلة خفض التضخم فإنه سيجعل العواقب أكبر.

وقال إنه حتى مع تحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة، فإن تصميم البرنامج نفسه يحمل في طياته خطر تخصيص الموارد بشكل غير فعال للشركات غير الكفؤة.

وقال إن التجارب السابقة للبرامج المدعومة منذ 2017 والأبحاث الأكاديمية الواسعة تشير إلى أن البرنامج الفعال يحتاج إلى نهج ضيق ومستهدف، مشروط بخلق فرص عمل و/أو تحسينات إنتاجية على مستوى الشركات.

وتسعى الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة، إذ تستهدف الحكومة زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى إلى 38% خلال العام المالى 2026/2027.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب من البنك المركزى ووزارة المالية، إضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم الصناعة بعد استهلاك قيمتها بالكامل، والتى بلغت نحو 120 مليار جنيه، وبحسب مصادر فإن المبادرة من المفترض أن تصل إلى 150 مليار جنيه.

قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن تجديد مبادرة دعم قروض القطاعات الإنتاجية يدعم المصنعين لا سيما المتعثرين، من خلال التحليل والدراسة الجيدة لتحديد المستحقين وضمان تمويلهم، حتى وإن كانوا متعثرين، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع تعثرت نتيجة لشح السيولة وليس الأداء السيئ.

وتابع:“تمويل المبادرة لتلك الشريحة يعزز من السيولة لديها، وتزامن ذلك مع تيسير استيراد المواد الخام، يساعد في معاودة عجلة الإنتاج تانية وسداد الديون القديمة”.

وكشف أن القطاع الصناعى استحوذ على 24% من إجمالى محفظة قروض البنك، مضيفا

أن البنك شارك فى تقديم تسهيلات تمويلية، ضمن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن القطاع الصناعة استحوذ على 78% من رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024، وحصل القطاع الزراعى على 22% وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.

ووصلت قيمة فارق سعر الفائدة التي تحملتها وزارة المالية المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023/2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن المبادرة تساعد أصحاب المصانع العاملين تحت الملاحظة والذين لم يصل تأخرهم عن السداد لمرحلة التعثر، بهدف إنعاش وضعهم ومساندتهم لتجنب تصنيفهم كمتعثرين.

وأشار إلى أن ذلك بشكل غير مباشر يحسن جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وينعش النشاط الاقتصادى.

وقال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقٍا، إن الصناعة أكثر القطاعات التى تحتاج لمبادرات، نتيجة لصعوبة تحميل تكلفة التمويل الحالية بسعر الكوريدور على أسعار السلع.

وأضاف أنه على الرغم من أن نسبة 15% فائدة ضمن المبادرة تعد مرتفعة على المصانع والمصنعين، إلا أنها أفضل من الاقتراض بسعر الكوريدور.

وتابع بأن دعم قطاع الصناعة يسهم في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة، وتساهم فى تشغيل المصانع التى قد تتعطل بسبب عدم قدرتها على تحمل تكلفة التمويل بالأسعار الحالية، ما ينقذ فئة كبيرة من المتعثرين أو الموشكين على التعثر.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الموجهة للقطاع الصناعى خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى 18.02%، مُسجلة نحو 697.3 مليار جنيه فى أبريل الماضى مقابل 590.08 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ونمت التسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية التى حصل عليها القطاع إلى 8.5 مليار دولار تعادل 411.9 مليار جنيه فى أبريل مقابل 8.46 مليار دولار تعدل 261.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

فيما وصلت قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية إلى 53.5 مليار جنيه وبالعملة الأجنبية نحو 7.8 مليار جنيه.

وقال مصدر فى إدارة قروض الشركات بأحد البنوك العامة إن فائدة الـ15% مرتفعة وستقل الفجوة بينها وبين الفائدة فى البنك المركزى بشكل سريع.

أضاف أن التمويلات لا تستهدف فقط توفير رأس المال العامل للإنتاج المحلى ولكن تساعد أيضَا الشركات على التصدير، وأن الكثير من الشركات التى استفادت منها نجحت فى إبرام عقود تصديرية مع سعيها لتأمين سيولتها الدولارية اللازمة لاستمرار نشاطها.