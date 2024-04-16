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المملكة على موعد مع قفزة بدرجات الحرارة

4/16/2024 12:05:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس دافئ في معظم المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ونوهت أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ غدا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، ليسود طقساً دافئاً في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.














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