رئيس الأركان تفقّد مركز عمليات القوة البرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن بندر المزين بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية، حيث كان في استقباله آمر القوة اللواء الركن خالد زايد وعدد من كبار الضباط القادة فيها.
وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحافي إن الفريق المزين استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول طبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة البرية في تنفيذها ومتابعتها والقدرة الاستيعابية للكوادر البشرية وصيانة واستدامة المنشآت العسكرية فيها.
وذكرت أن رئيس الأركان أشاد بما تقدمه القوة البرية من جهود مبذولة وما تقوم به من واجبات منوطة بها، وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام بأداء العمل.
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