طيف الإمارات تحتفل بمرور 18 عاماً على تأسيسها بإطلاق منتجات مبتكرة

أقامت مجموعة طيف الإمارات، العلامة التجارية المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع العطور المبتكرة في الإمارات والوطن العربي، احتفالاً من تنظيم EK productions، في فندق فيرزاتشي – دبي، وسط أجواء رمضانية مفعمة بالحماس والفرح، وبحضور موظفيها وعدد من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والشخصيات المهمة والمشاهير.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات اللطيفة التي شملت توزيع الهدايا والجوائز وتكريم الموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في المجموعة.



كما احتفلت مجموعة طيف الإمارات، بمرور 18 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات، وبهذه المناسبة، أطلقت منتجاً جديداً يحمل اسم عود بالذهب، وهو عود طبيعي مغمس بالزيوت الطبيعية مع ورق الذهب عيار 24.



وقال هيثم عبدالباقي، المدير التنفيذي لطيف الإمارات، إن هذا المنتج رائحة ثمينة قيمتها الذهب، وقد طرح في الأسواق، مشيراً إلى أكثر من 85 فرعاً في الإمارات ودول العالم ومنها تم الانطلاق إلى دول العالم.



وأشار عبدالباقي إلى أن مجموعة طيف الإمارات توجد في أكثر من 10 دول حول العالم، منها مصر والكويت والسعودية والبحرين، وأمريكا، وليبيا، ونيجيريا، وقريباً العراق، حيث يتم العمل على تواجدهم أيضاً في 22 دولة جديدة قريباً خلال عامي 2024 و2025، وذلك ترسيخاً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة وتطوير خططها وطموحاتها عالمياً.

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