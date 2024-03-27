Wednesday, 27 March 2024 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بعد غيابك عني)).. عمل مختلف لممثلين محترفين

3/27/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
تزايـــد الحضــــور الدرامي للشخصيات المصابة بالأمراض العقلية والاضطرابات النفسية في الأعوام الماضية، إذ يستخدمها صناع الدراما في تحريك الحبكة بأعمالهم لأن حالات هذه الأمراض تزداد في المجتمع. ودراما رمضان هذا العام تشهد جرعة مكثفة من تسليط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية التي يعيشها أبطالها من خلال أكثر من مسلسل يعرض حاليا، ومنها «بعد غيابك عني»، الذي اعتمد على حبكة درامية مشوقة للكاتبة المتميزة علياء الكاظمي بما لديها من إمكانيات تجعلها قادرة على أن تترك أثرا إيجابيا في الأعمال التي تقدمها للجمهور، حيث تناقش في «بعد غيابك عني» الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية في إطار درامي غير مفتعل. والعمل بطولة النجمة إلهام الفضالة التي تجسد شخصية امرأة تعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب، والأشخاص المصابون بهذا المرض يكون لديهم فترات يشعرون فيها بالسعادة المفرطة والحيوية، وفترات أخرى من الشعور بالحزن الشديد واليأس والكسل، وبين تلك الفترات عادة ما يشعرون بالطبيعية.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية الفنانة التشكيلية شاهة (الهام الفضالة) التي تتزوج من ابن عمها عبدالله (تركي اليوسف) رغما عنها، وتنجب منه ياسمين (ملك ابوزيد) بعد رفض والدها زواجها من شعلان (شهاب جوهر)، وتنتاب «شاهة» أيضا الكثير من المشاعر الخاصة بالكره والحقد لأخواتها شيماء (شهد سلمان) التي تعاني هي وابنتها فجر (ايمان فيصل) من قسوة زوجها بندر (سلطان الفرج)، والأخت الثانية بشاير (روان العلي) التي تعمل في قناة فضائية مع زوج أختها (عبدالله)، وفي الوقت نفسه ترتبط بعلاقة عاطفية مع يعقوب (عبدالله عبدالرضا) الذي يعمل معها في نفس القناة. تلتقي «شاهة» بحبها القديم «شعلان» بعد غياب طويل، وتكشفت لنا الأحداث أنه متزوج في السر من هنادي (شبنم خان) التي أخفت عنه حملها حتى لا يتركها، وتضغط «شاهة» على زوجها «عبدالله» ليطلقها وبالفعل يحقق لها مرادها رغم اعتراض أخواتها وابنتها، وينتقم «شعلان» من «عبدالله» بشتى الطرق.
وعلى الجانب الآخر، تزوج «شيماء» زوجها «بندر» من صديقتها نوال «مرام» حتى تتخلص هي وأولادها من قسوته عليهم، وبالرغم من تحذير «شاهة» و«بشاير» لها وأنها ستندم على هذا القرار إلا أنها تصر على رأيها، وفي المقابل يجهز «يعقوب» و«بشاير» بيت الزوجية، ونعرف أن «يعقوب» يعاني هو الآخر من ذكريات طفولة مؤلمة، حيث كان يعاني من تنمر والده عليه.
على مستوى أداء الممثلين نجد إلهام الفضالة متمكنة في دورها، فهي تنتقل من حالة لأخرى في المشهد الواحد بسلاسة، وتتفوق على نفسها في عدد مهم من «الماستر سين» على مدى الحلقات التي عرضت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشهد الذي جمعها بوالدها «عبدالله الفريح»، وأنه كان السبب في التعاسة التي تعيشها منذ أن أجبرها على الزواج من ابن عمها «عبدالله»، ورفضه زواجها من حب عمرها «شعلان»، والمشهد الثاني الذي جمعها بزوجها «عبدالله» وهي تطلب منه الطلاق.
إلهام الفضالة ممثلة كبيرة أتقنت تجسيد شخصية مريضة «ثنائي القطب» بشكل مؤثر، وهذا الكلام سمعته من أحد الأطباء النفسيين الذي أشاد بأدائها، ويبدو أنها درست الشخصية وحضرت لها جيدا قبل التصوير.
أما الفنان تركي اليوسف فجسد شخصية «عبدالله» الزوج العاشق الذي تجمعه بزوجته قصة حب وعشق من طرف واحد وبذل كل ما في وسعه للحفاظ على استقرار بيته وإنقاذه من الانهيار، خاصة أنه رجل أعطى بسخاء وضحى بالكثير ولم يجد سوى الجحود والنكران.
برع اليوسف في تجسيد هذه الشخصية الجديدة بالنسبة له بتمكن كبير، خاصة أنها ذات بعد إنساني جذاب جدا، حيث قدم دوره بإحساس عال، وطبع أحاسيسه على وجهه بشكل يستحق الإشادة.
وفاجأ شهاب جوهر الجميع بشخصية «شعلان» التي قدمها في المسلسل، وأثبت أنه يملك القدرة على سبر أغوار الشخصية التي يجسدها، ليقدمها لنا من لحم ودم، وبأسلوب «السهل الممتنع». جوهر وصل حد النضج الكامل لممثل يمتلك أدواته بحيث لا يمكن أن يمر علينا هذا الدور مرور الكرام في مسيرته.
عبدالله عبدالرضا وروان العلي وايمان فيصل وملك أبو زيد وشبنم خان هم النجوم الشباب في العمل، وكل واحد منهم قدم دوره بإتقان شديد، والجمهور أحب شخصياتهم في العمل وصدقوها لأنها تخبئ خلفها ممثلين حقيقيين يقدمون كل ما لديهم ليخدموا المسلسل.
أما بالنسبة للنجوم سلطان الفرج ومرام وشهد سلمان، فقد برهن كل اسم منهم على أنه أكثر من مبدع في دوره، ويؤكدون مرة جديدة أن أداءهم التمثيلي يفوق الشكل، وأنه مهما كانت الشخصية فقيرة أو غنية، طيبة أو شريرة، بسيطة أو ذكية، يعطون الدور حقه. كما ظهرت شهد سلمان بشكل مغاير عن أعمالها السابقة، ومرام متمكنة وكعادتها أبهرتنا بأدائها العفوي، وسلطان فنان من العيار الثقيل يملك أداء كوميديا مميزا. وأخيرا المخرج سائد الهواري كعادته تمكن بأسلوبه المميز من قيادة الممثلين، كما أنه طوع كل السبل والإمكانيات في سبيل نص العمل، وإبراز التفاصيل التي تخدم نجاحه ووصوله إلى المتلقي، والتأثير في المشاعر والوجدان بشكل احترافي.

MENAFN27032024000130011022ID1108029235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث