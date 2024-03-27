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بسبب تغريدة .. متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يترك منصبه

3/27/2024 3:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن يترك المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي منصبه في الأيام المقبلة، وذلك بعد أزمة تسببت فيها تغريدة له انتقد فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.

ويبدو أن ليفي لن يعود إلى منصبه، بعد أن تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب تغريدته ضد كاميرون، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأثارت التغريدة احتجاجا حادا من بريطانيا.

وقبل حوالي عشرة أيام كتب كاميرون: "أحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات (المساعدات) إلى غزة".

ورد ليفي على كاميرون، وكتب: "آمل أن تكونوا على علم أيضا بأنه لا توجد قيود على دخول الغذاء أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة فائضة. اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى معبر كرم أبو سالم وسندخلها".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الواقعة كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" وإن هناك وقائع أخرى هاجم فيها ليفي الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشدة بينما أرادت إسرائيل خفض التصعيد.


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