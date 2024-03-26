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ملوه.. نتنياهو يضحك الأميركيين

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ناحوم برنياع

في مكان ما خلف الحيطان السميكة لمبنى أولد اكسكيوتيف حيث تقع مكاتب مجلس الأمن القومي في واشنطن ظهر أمس على شاشة الحاسوب بيان رئيس وزراء إسرائيل الذي حظر على مبعوثيه، رون ديرمر وتساحي هنغبي الإقلاع لمحادثات في البيت الأبيض. إلى اللحظة التي اتخذت وجوه الجالسين في الغرفة مسحة من الجدية. "ماذا تقول"، سأل جيك ساليبان، مستشار الأمن القومي، جون كيربي، الناطق بلسان المجلس. فأنزل كيربي عينيه إلى الأرض. "ماذا تقولين"، سأل ساليبان بربارة ليف، مساعدة وزير الخارجية. ففضلت ليف التركيز على صورة الرئيس على الحائط. صمت.
وعندها انفجر ثلاثتهم بضحك صاخب ، ثلاثة أناس سعداء محررون من جدول الأعمال. "لكن لا تنسى أن تقول في الإحاطة للصحافيين أننا أسفنا جدا لسماع ذلك"، أجمل ساليبان. "بالتأكيد"، قال كيربي. "سأخرج محرمة ورقية كي أجفف الدموع".
هذا الوصف هو اختلاق تام: ليس عندي أي فكرة عما قيل أمس في الغرف الداخلية لإدارة بايدن. السطر الأخير من الحدث هو أن الجلبة التي أحدثها نتنياهو فاقمت فقط ال|الأزمة المتعمقة بين الحكومتين. في كل مكان خارج الفيللا في قيساريا تعتبر كفعل صبياني، على حدود الغباء. مثلما في الكوميديا القديمة إياها، الوضع خطير لكنه ليس جديا.
ماذا فكر نتنياهو بنفسه. إنه إذا ما أنزل موظفين اثنين من الطائرة في مطار بن غوريون ستفزع أميركا وستستخدم من الآن فصاعدا الفيتو على كل مشروع قرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة؟.
لقد طلب الرئيس بايدن من نتنياهو أن يرسل الوفد كي ينقل رسالة بواسطته: أميركا تستخدم على كل عملية في رفح تعرض للخطر حياة ورفاه مليون ونصف نازح وصلوا إلى هناك من شمال القطاع. ليس أقل من مقلق ذاك الجانب الإنساني تقلقها الصور والشهادات التي ستبث من هناك. إسرائيل هي عبء انتخابي في حملة انتخابات قاسية. بايدن لا يمكنه أن يسمح لنفسه مزيدا من الصور القاسية، مزيدا من موجات المظاهرات. الجناح اليساري في حزبه يهدد بتركه ومعه ملايين الناخبين الشبان.
إذا كان ديرمر وهنغبي لا يأتيان فقد جاء غالنت. هو سينقل الرسالة. وإذا كان هذا أيضا لن يجدي نفعا فإن الرسالة ستنقل بوسائل أخرى: فرض شروط على استخدام الذخائر والطائرات الاميركية؛ توسيع العقوبات على المستوطنين؛ وربما أيضا الإعلان عن إعادة تقويم للعلاقات بين الدولتين. تعلق إسرائيل بأميركا أعظم مما كان في أي وقت مضى. ومثلما في كل علاقات تعلق، فإن كل خطوة هي رسالة.
أحد هذه الأفعال كان القرار بعدم استخدام الفيتو على الدعوة لوقف النار في مجلس الأمن. ليس للقرار معنى عملي. فقد جاء الامتناع لإسعاد الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي وللإيضاح لنتنياهو بأنه يوجد ثمن للتمرد. الإدارة لا تعطي بعد اليوم إسرائيل شيكا مفتوحا في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية. كل شيء مفتوح للدراسة: لا شيء تلقائي. وكذا الـ 14 مليار دولار التي وعد بها بايدن إسرائيل لم تقر في الكونغرس بعد: كل شيء في الهواء.
المفارقة هي أن الهجوم الإسرائيلي الكبير على رفح هو مثابة بيضة لم تفقس بعد. لقد سبق لنتنياهو ان طرحه للتنفيذ الفوري قبل شهر، وذلك فقط كي يبقي على قيد الحياة وعده بالنصر المطلق. في الجبهة لم يحصل منذئذ أي شيء: لم تعد أرضا بديلة لنقل النازحين؛ لم يتم الحصول على موافقة من مصر على نشر القوات على طول الحدود؛ لم تحشد القوات لخطوة برية. الأميركيون يعرفون الحقائق، بالطبع: هم بحاجة لرفح للسبب ذاته الذي يجعل نتنياهو يحتاجها: للإثبات بأنهم يفعلون شيئا ما، باستثناء أنه العكس.
يعد نتنياهو خبيرا كبيرا في السياسة الأميركية. هذه أسطورة: هو خبير بأميركا نهاية القرن الماضي. يشهد على ذلك فشله التاريخي في مواجهة النووي الإيراني: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بإلهام من نتنياهو، جعل إيران دولة حافة، عمليا دولة نووية. الحلف مع ترامب ورط إسرائيل بمفهومين إضافيين اثنين: أبعد عنها اليسار الديمقراطي وفي نهاية الأمر أبعد عنها ترامب أيضا. الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه في هذه اللحظة بايدن وترامب هو نتنياهو.
نتنياهو يواجه أميركا كفتى مدلل يواجه والديه: بالتمرد دوما، بإحساس الإهانة دوما، بالفضائح دوما. هو يصب على الأميركيين المشاكل التي توجد له في البيت. قانون التملص، تهديدات الانسحاب، التدهور في الاستطلاعات. الإدارة في واشنطن هي صديق حقيقي، لكنها ليست أب وأم. مثلما قال أوباما ذات مرة، حين يتحدث نتنياهو معه لا يكون واضحا له مَن بين الاثنين هو رئيس الولايات المتحدة. في النهاية حتى العم من أميركا مل.

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