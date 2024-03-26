في شمال غزة.. علبة التونة قد تؤدي إلى الموت

تواصل الطائرات إنزال رزم من المساعدات الإنسانية فوق أنقاض مدينة غزة التي دمرتها الحرب، على الرغم من مقتل وإصابة العديد من السكان خلال محاولتهم الوصول إليها على البر وفي البحر.

على الأرض، أظهرت لقطات رجالاً وفتية جياعاً يركضون نحو الشاطئ للحصول على مساعدات وصلت. تدافع عشرات منهم للحصول على علب الطعام واحتشدوا فوق الكثبان الرملية بين قطع من الركام.

يقول محمد السبعاوي، وهو يحمل كيساً شبه فارغ على كتفه وإلى جانبه فتى: ((الوضع سيئ جداً، لا أكل ولا شرب، مجاعة تامة)). ويضيف: ((يذهب الإنسان ويموت في سبيل علبة تونة بربع دولار)).

أمس، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 18 شخصاً لقوا حتفهم بعد محاولتهم جمع مساعدات في شمال قطاع غزة.

وقال إن 12 من بين القتلى قضوا غرقاً قبالة محافظة شمال القطاع أثناء محاولة الحصول على مساعدات، كما قضى 6 آخرون نتيجة التدافع في أكثر من مكان حين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات.

وقال شاب آخر أثناء عودته إلى بيته في مدينة غزة مع قليل من الطعام: ((نحن أهالي غزة، ننتظر المساعدات.. نموت حتى نحصل على علبة الفول التي يأكلها 18 فرداً)).

وتقول هيئات الإغاثة إن نسبة بسيطة من الإمدادات الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة لسكان غزة وصلت منذ أكتوبر في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من حدوث مجاعة في شمال القطاع بحلول مايو من دون تدخل عاجل.

إنهاء الكابوس

في جنيف، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف)) جيمس إلدر، أمس، أن الظروف المعيشية في غزة بلغت حداً جعل شباباً يقولون للمنظمة إنهم يتمنون ((أن يُقتلوا)) من أجل التخلص من هذا ((الكابوس)). وفي حديث عبر الفيديو من رفح، قال إلدر إن الوضع في غزة بلغ مستوى يمكن وصفه بأنه ((أحلك فصول تاريخ الإنسانية)).

وأضاف خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة: ((التقت يونيسف أمس فتياناً، قال العديد منهم إنهم يائسون جداً لدرجة أنهم يأملون أن يُقتلوا لإنهاء هذا الكابوس)). وتابع: ((ما لا يمكن التعبير عنه يُقال باستمرار في غزة)).

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا)) ينس لايركه، خلال مؤتمر صحافي، إن الإسرائيليين ((لهم الحق بمراقبة وتفتيش كل غرام، وكل لتر، وكل كيلو من كل شيء يدخل إلى غزة)). وأضاف: ((لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا، بمجرد أن تصبح (المساعدات) في الداخل (غزة)، إن الأمر متروك لنا فقط لرعايتها. يجب عليهم خلق بيئة ملائمة تسمح لنا بإيصال المساعدات)).

وقال المتحدث باسم اليونيسف إنه في الفترة ما بين 1 و22 مارس، رُفض ربع بعثات المساعدات الإنسانية الأربعين في شمال غزة. وخلص إلى أنه في غزة ((تتم إعاقة المساعدات الحيوية، وتُزهق أرواح، وتُنتهك الكرامة)).

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