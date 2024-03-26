يحيى الغساني: أداء الإمارات كان جيدًا في الذهاب أمام اليمن



وصف يحيى الغساني نجم منتخبنا الإماراتي، الأداء بـ“الجيد" في ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

فضمن منافسات الجولة الرابعة، من المقرر أن يتجدد اللقاء بين منتخبنا الإماراتي ونظيره اليمني على أرضية "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخُبر السعودية.

وكانت المباراة الماضية، والتي استضافتها العاصمة أبوظبي، قد أسفرت عن انتصارٍ صعبٍ للأبيض على نسور سبأ بنتيجة 2-1.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة المرتقبة، علّق الغساني على الأداء الذي قدّمه منتخبنا الإماراتي فوق أرضية "استاد آل نهيان".

واعترف الغساني، "الأداء كان جيدا تقريبا؛ لم يكن ممتازا".

وعن اللقاء المتجدد بين المنتخبين الشقيقين، شدد صاحب القميص رقم 20، "المباراة لن تكون سهلةً، فعلينا التركيز منذ البداية وحتى النهاية".

ودعا صاحب المباريات الدولية الـ 13 والأهداف الدولية الـ 4 إلى استغلال الفرص التي ستسنح لمنتخبنا الإماراتي أمام المرمى اليمني.

وفي ختام تصريحاته المقتضبة، تعهّد الغساني، "سوف نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار، وإسعاد جماهير الأبيض الوفية".

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