ثيل وبيزوس وزوكربيرج ينضمون إلى موكب بيع أسهم التكنولوجيا

الرؤساء يبيعون أسهماً بمئات الملايين من الدولارات في الربع الجاري في إشارة إلى أن الأسواق وصلت إلى ذروتها

يقود بيتر ثيل، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، موكباً من المطلعين على بواطن الأمور في الشركات، الذين باعوا مئات الملايين من الدولارات من أسهم شركاتهم هذا الربع، في إشارة إلى أن انتعاش سوق الأسهم قد يكون في ذروته.

ومع وصول الأسواق إلى مستويات قياسية، فإن نسبة البيع من الداخل إلى الشراء من الداخل قد وصلت لأعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021، وفقاً لشركة ((فيرني إل إل سي))، التي تتتبع إفصاحات التداول من الداخل.

وتعتبر مبيعات الأسهم في بداية السنة المالية أمراً طبيعياً، حيث تفاقم الطلب المكبوت في أوائل عام 2024 بسبب تجنب المساهمين للبيع في العام الماضي بسبب تقييمات الشركة المنخفضة.

إلا أن المحللين ما زالوا يقولون إن فورة هذا الموسم كانت مفاجئة ومؤشراً على أن الاتجاه الصعودي الأخير في مجال التكنولوجيا، الذي تغذيه الإثارة بشأن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وشك التراجع.

وقال تشارلز إلسون، المحامي المخضرم ورئيس قسم حوكمة الشركات في جامعة ديلاوير: ((إذا كانوا يعتقدون أننا في القمة، وبالتالي فإنهم يخرجون، فهذه إشارة صارخة إلى الجميع)).

العديد من أكبر المبيعات في هذا الربع جاءت من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. فقد باع ثيل، المؤسس المشارك لمجموعة تحليلات البيانات ((بالانتي))، 175 مليون دولار هذا الشهر، وفقاً للإفصاحات التنظيمية، وهي أكبر عملية بيع له منذ أن تخلص من 504.8 ملايين دولار من أسهم الشركة في فبراير 2021.

وباع مؤسس أمازون بيزوس 50 مليون سهم بقيمة 8.5 مليارات دولار في مجموعة التجارة الإلكترونية في فبراير. وباع آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 21.1 مليون دولار من الأسهم هذا العام، مقارنة بـ23.6 مليون دولار في عامي 2023 و2022.

كما باع زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ملايين الدولارات من أسهم الشركة لسنوات. لكنه زاد عمليات البيع هذا العام، حيث وصل سهمه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وفي أوائل فبراير، باع 291 ألف سهم مقابل 135 مليون دولار، وهي أول عملية بيع له بهذا الحجم منذ نوفمبر 2021. ولا يزال لديه 13.5 في المائة من الأسهم المصدرة للشركة، ما يجعله أكبر مساهم فيها.

وقال بن سيلفرمان، نائب رئيس الأبحاث في شركة فيريتي: ((نحن ننظر إلى مبيعات الأسهم الداخلية للشركات باعتبارها نقطة بيانات سلبية يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها)). وأضاف أنه في قطاع التكنولوجيا على وجه التحديد، ((نرى أيضاً عدداً من الشركات الكبيرة في هذا المجال شهدت عمليات بيع داخلية غير معتادة)).

وقال سيلفرمان: ((من الواضح أن هناك شهية لتوليد السيولة في الوقت الحالي، يرجع ذلك نسبياً إلى الطلب المكبوت بعد عمليات البيع الداخلية الهادئة نسبياً في عامي 2022 و2023، وبالتأكيد أحد الدوافع هو أداء سوق الأسهم)).

وفي إحدى الحالات البارزة، باع فرانك سلوتمان، من شركة ((سنو فليك))، أسهماً بمبلغ 69.2 مليون دولار في أوائل فبراير، قبل أسابيع من إعلانه أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي. وانخفضت أسهم شركة برمجيات قواعد البيانات بنحو 29 في المائة منذ اليوم الذي أعلن فيه تقاعده.

وقال إلسون من جامعة ديلاوير ((إن المبيعات الداخلية التي يقوم بها مسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى لكميات كبيرة من الأسهم ليست علامة جيدة على الإطلاق))، وتفسير ذلك ((بسيط للغاية، هذا يعني أنهم وجدوا مكاناً أفضل لنشر أصولهم من الشركات التي يديرونها)).

ورفضت أمازون التعليق. ولم تستجب شركات ميتا وبالانتير وسنوفليك لطلبات التعليق.

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