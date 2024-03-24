من أجل قطرة.. حملة وطنية للحفاظ على المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 آذار (بترا)- أطلقت وزارة المياه والري بالتعاون مع شركات وممثلي عن القطاع الخاص اليوم الأحد، الحملة الوطنية الأردنية التوعوية (من أجل قطرة) تزامناً مع الاحتفال بيوم المياه العالمي وضمن التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات المائية المتزايدة ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك والحد من هدر المياه.

وقال أمين عام سلطة المياه الدكتور جهاد المحاميد، إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام المنزلي للمياه وكيفية الترشيد وتعديل سلوك المواطنين، موضحاً أهمية مثل هذه الحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص.

واكد أهمية تعزيز الوعي المائي واستخدام المياه لبناء مستقبل آمن ضمن استراتيجية سلطة المياه الهادفة لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، مثمنا جهود القطاع الخاص الأردني في التعريف بالواقع المائي واضطلاعه بمسؤولياته من خلال نشر ثقافة وطنية تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

من جانبه بين رئيس مجموعة حيدر مراد علي حيدر مراد، ممثلاً عن القطاع الخاص، إن الحملة تأتي بالتعاون مع سلطة المياه بهدف ايجاد شراكة فاعلة لزيادة الوعي بين المواطنين من خلال الحد من هدر المياه والتوجه نحو استخدام الوسائل والأجهزة الموفرة للمياه والطاقة وإدارة المياه المنزلية والحفاظ على نوعية وكمية المياه، إضافة إلى إعادة استخدام المياه الرمادية لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من تحديات مائية.

وبين أن آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مختلف المجالات، خاصة قطاع المياه، ستحقق نقلة نوعية في إيجاد حلول خلاقة لمشكلة نقص المياه، مشيرا إلى أن مجموعة من ائتلافات شركات القطاع الخاص الأردني بصدد إقامة صناعات أردنية لأجهزة منزلية قادرة على إنتاج كميات مياه صالحة لجميع الاستخدامات منزلياً وموفرة كذلك للمياه، بكلف تناسب ظروف المواطنين ما يحقق وفرا كبيرا في المياه على المواطن والدولة .

وبين مساعد أمين عام سلطة المياه لشؤون الإعلام عمر سلامة، أن الحملة لن تركز فقط على تغيير السلوك بل ستتناول الجانب الاقتصادي المرتبط بما تتحمله الدولة وما يدفعه المواطن مقابل أثمان المياه، حيث أن استخدام الأجهزة المنزلية الحديثة الموفرة للمياه سينعكس بشكل مباشر على تخفيض فاتورة المواطن من ناحية وتوفير كميات أخرى ليتم الإستفادة منها لتزويد المواطنين في مناطق أخرى، ما يحقق الهدف من هذه الحملة.

وأشار إلى أن قطاع المياه يسعى لتقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الخاص، خاصة مبادرة إقامة صناعات حديثة متطورة قادرة على إنتاج كميات مياه صالحة للاستخدام المنزلي ما سيكون له أثر كبير على الواقع المائي الوطني وكذلك توفير كميات كبيرة إضافية مع تخفيف الكلف والأعباء على المواطنين.

ودعا سلامة، جميع المؤسسات الأهلية والرسمية والمواطنين إلى المشاركة الفاعلة والانخراط والإسهام بهذه الحملة الوطنية التي ستشمل جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة، مشيرا الى أن الحملة ستركز على نشر حقائق ومعلومات وعقد محاضرات وورشات عمل ودورات سباكة للسيدات بما يضمن ايجاد ثقافة وطنية مجتمعية للاستفادة من كل قطرة مياه والحد من بعض السلوكيات الخاطئة والتعريف بالوسائل الحديثة الموفرة للمياه.

يشار إلى أن عدداً من الشركات في القطاع الخاص شاركت في الحملة منها بالإضافة الى مجموعة حيدر مراد مجموعة (ليدرز سنتر)، شركة نهر الريان للأجهزة الكهربائية، والعين عيسى مراد وعدد من مسؤولي قطاع المياه وجمعيات السيدات للسباكة في الأردن وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي قطاع المياه.

--(بترا)

ي ع/أ م/اح

24/03/2024 13:45:08