فراس تمر هندي من بائع متجول للقهوة إلى منتج وتاجر للعصائر ابرزها الخروب و يوزعها بالجملة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ وصال ابو عليا - لم يكن يعلم أنه سينهي عمله كبائع قهوة متجول على دوار المنارة في مدينة رام الله والتي استمر بها لسنوات، لينتقل لمجال آخر رغم عدم خبرته ومعرفته به، لتصنيع العصائر وفي مقدمتها التمر الهندي، إنه فراس عيد من قرية عين يبرود، بين القدس ورام الله من مواليد عام 1984.

فراس عيد بدأ بمهنته تصنيع العصائر عام 1999، ولم يكن لديه الخبرة والمعرفة بهذه المهنة، إلا أنه واجه مشاكل في كيفية التنصيع، في بعض الأحيان يكون طعم العصير به حموضة أو كثير أو قليل من السكر، لم ييأس واستمر بالتجريب حتى أتقن هذه الصنعة وبدأ يعتمد على نفسه وأصبح اسمه يتردد بين الناس وارتبط هذا الاسم بالعصائر المتنوعة التي يصنعها بنكهات متعددة، فهو يقوم بشراء المواد الخام اللازمة لإنتاج هذه العصائر، وهي: التمر الهندي، والخروب، والسوس والليمون، والنعنع واللوز المر.

يقول عيد بدأت في تصنيع الخروب عام 1999 وهو غير متوفر في المصانع، إنما يُصنع يدويا ومتعب في التصنيع لأنه يستغرق وقت وجهد كبيرين، وبعد أشهر اندلعت انتفاضة عام 2000 فكنت أبيع العصائر على الحواجز في ظل الظروف الصعبة، والعقبات الكثيرة التي اعترضت عملنا،

يقول فراس ان الاعمال في فلسطين في ظل الظروف السياسية غاية في الصعوبة ولا يوجد استقرار وانا قررت ان اجد لنفسي عملا حرا اعتمد فيه على نفسي حيث احببت منذ الصغر هذا العمل وكنت انظر لمن يقوم ببيع العصائر خصوصا في رمضان على انه عمل مهم ويحبه الناس وانا نفسي كنت احب هذه العصائر لذلك قررت العمل بما احب.



يقول فراس في البداية عملت على بسطة في مدينة رام الله، ومن ثم عملت في الحفلات والأعراس، وأصبحت هذه المهنة مصدر رزق لعدد من الأشخاص ممن يعملون معي حيث بدات بصناعته وتوزيعه من خلال بعض الاصدقاء الذين كانوا يحتاجون للعمل حيث، أصبح هذا المشروب أساسيا لكل أسرة خاصة في شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على هذه العصائر الطبيعية التي تعطي الصائم قدرة على تحمل العطش وفق ما هو متوارث عن الاباء والاجداد في فلسطين.

وعن تطوير اعمال يضيف عيد أنه بعد سنوات من تصنيع العصائر كبائع متجول انتقل بمهنته ليصبح منتجا يبيع بالجملة، ويعمل معه الآن ثمانية أشخاص آخرين في شهر رمضان نظرا لازدياد الطلب، حيث لا تكاد تخلو مائدة فلسطينية من بعض هذه العصائر لاسيما التمر الهندي واللوز.

يقول عيد :"هذا العصائر فلسطينية بامتياز، وأحرص أن يرتدي من يعملون معي الزي التقليدي التراثي (الدماية والحطة والعقال والطربوش)، إحياء لتراثنا الفلسطيني وحفاظا عليه يقول عيد.

وفي إطار سعيه لمزيد من التطوير وزيادة الاعمال والارباح، أصبح عيد يبحث عن المزيد من الامكانيات بشراء كل ما هو جديد من أدوات وماكنات يحتاجها في التصنيع، لذا تمكن من شراء فلتر مي ومبسطر للخروب في مصنعه الصغير في القرية حيث التقته مراسلة PNN هناك أيضا.

مدينة رام الله لها قصة خاصة مع فراس عيد، حيث يجده المواطنون في شوارعها بشكل شبه يومي، في ظل إقبالهم الشديد على تذوّق عصائره المتميزة، ودائما ما يتواجد في محيط دوار المنارة، حتى بات يشكل أحد معالم المدينة بلباسه التراثي الخاص الذي أضفى له طابعا خاصا، ويتغنى بمحبة الناس له في المدينة حيث يبحثون عنه رغبة في عصائره الفريدة.



أما الخلطة السحرية لهذه العصائر، فقد شرح عيد عن تصنيع التمر الهندي كمثال، فقال: الأهم حب الشخص للمهنة، والنفس الطيبة، فهو يختار الصنف الأفضل من التمر الهندي وينقعه لفترة ليصبح طريا ومن ثم يضيف المكونات الأخرى بما فيها أسنس التمر الهندي.

وعن لقبه فراس تمر هندي، يقول: كل من يتعامل معي ياديني بهذا اللقب، حتى زوجتي تقول لي فراس تمر هندي، وما زاد من شهرته، مشاركته في برامج تلفزيونية مصورة حيث اعطاه ذلك رواجا كبيرا وثقة من قبل الجمهور فيما يصنع من عصائر .

يقول فراس عن صناعة العصائر اعطته فرصة لكسب الاموال لمساعدته على ظروف العيش القاسية والصعبة وتكاليف الحياة الباهظة في ظل ارتفاع الاسعار لكافة نواحي الحياة من سكن وماكل ومشرب ومصاريف الحياة ومنها سعيه لتعليم ابنائه في المدارس والجامعات وهي الفرصة التي لم يستطع هو توفيرها بسبب الظروف التي عايشها.

ويصرّ عيد على أن يكمل أبناءه تعليمهم، فهو لم يستطع أن يحصل على شهادة علمية، لذا يسعى أن يعوض ذلك في أبنائه ولإيمانه أيضا بأهمية التعليم حتى يكونوا قادرين على العيش بكرامة من خلال شهاداتهم الجامعية.



ويؤكد فراس عيد ان العمل للعيش بكرامة افضل بكثير من الجلوس في مقاعد البطالة بحجة عدم وجود الاعمال حيث يستطيع كل شاب وشابة التفكير والابداع في العمل لان فلسطين بلاد خير رغم كل ما تعانيه من حروب واحتلال وتضيق مشيرا الى انه واحد من النماذج التي استطاعت ان تثبتنفسها في مجال ربما لم ينتبه اليه احد.

ويشير صاحب عصائر تمر هندي الى انه سيواصل عمله في مجال العصائر وسيسعى لمزيد من التطوير مشيرا الى انه قطع مرحلة مهمة في التصنيع ولكنه لن يقف عند هذا الحدث بل سيسعى لمزيد من توسع اعماله في مجال صناعة العصائر ويحلم بان يصبح في المستقبل صاحب مصنع يوزع هذه العصائر الفلسطينية التي تعتبر جزء من الموروث الثقافي كمشروبات فلسطينية على كل فلسطين وربما خارجها مشيرا الى ان للحلم افاق واسعة.

وفي ختام حديثه يوجه رسالة للشباب بقوله: لا تتغربوا، بلادنا بلاد خير، موضحا أنه يمتلك فيزا لأمريكا لان، زوجته لديها جنسية أمريكية، لكنه يرفض أن يغادر لأمريكا، ويفكر دائما بمزيد من التطوير لمهنته والإبداع فيها داعيا اياهم للتمسك بوطنهم والعمل من اجله من خلال البقاء والصمود فيه معربا عن ثقته بوجود الكثير من الامثلة مثله التي استطاعت الصمود والنجاح.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.







