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معركة رفح.. مناورة سياسية لنتنياهو أم هروب إلى الأمام؟

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- "ما بعد رفح؟".. سؤال يطارد الاحتلال ورئيس حكومته المتطرف بنيامين نتنياهو الذي يسعى للخروج من أزمته عبر الهرب إلى الأمام، محاولا صناعة أهداف جديدة بغية إطالة أمد الحرب ليضمن بقاءه على رأس الحكومة أطول فترة ممكنة.
في المقابل ثمة سيناريوهات عديدة ومبهمة يواجهها الغزيون في حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي تمارس عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني بهدف دفعهم نحو خيار التهجير الطوعي.
وفي هذا الصدد، يرى خبراء عسكريون أن ما هو قادم أسوأ مما سبق من مجازر وحشية بحجة تصفية حركة المقاومة الإسلامية حماس، واستعادة أسرى الاحتلال، وتدمير منظومة الأنفاق الدفاعية التي تتحصن فيها المقاومة.
ورغم الخسائر العسكرية التي تكبدها الاحتلال من قوى بشرية وآليات، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الفادحة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل حربه الشعواء على الغزيين للهروب من أزمته السياسية.
ويؤكد اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات أن هناك أهدافا إستراتيجية يسعى نتنياهو إلى تحقيقها من خلال إطالة أمد الحرب هي (الميناء، وقناة بن غوريون، والتهجير الطوعي)، فيما يرى خبير الإستراتيجيات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون نوار أن الاحتلال عندما وضع خطة للحرب لم يضع سيناريو للانسحاب، واكتشف استحالة تحقيق أهدافه العسكرية ما يعني أن عملية الانسحاب أصبحت غير مرتبطة بزمن معين، لكي يهرب نتنياهو من أزمته السياسية.
ويرى الحسنات أن الاحتلال على وشك الدخول في معركة عسكرية في رفح، وبالتالي سيغلق كل المعابر، وسيترك النجاة للغزيين باتجاه الميناء الذي سيتم إنشاؤه، وهناك سيجري تهجير الغزيين، تحت ذريعة عمليات الإغاثة، إلى جزيرة تبعد خمسة كيلو مترات عن الساحل، موضحا أن الميناء سيكون عبارة عن قاعدة عسكرية أميركية في البحر المتوسط لمواجهة روسيا والصين، وكذلك لإحكام السيطرة على كميات الغاز الطبيعي الموجود في ساحل غزة تمهيدا لاستخراجه.
كما يسعى الاحتلال، من خلال تفريغ شمال القطاع، إلى الاستحواذ على مساحات واسعة من أراضي شمال القطاع لتأمين قناة بن غوريون القريبة من ملتقى وادي غزة مع البحر، موضحا أن مساعي الاحتلال تهدف إلى تهجير جميع الغزيين باستثناء نصف مليون فقط منهم يتم إسكانهم في مدينة منزوعة السلاح وخالية من كافة أشكال المقاومة.
أما اللواء أبو نوار فيؤكد أن الحرب على غزة لا يمكن أن تنتهي إلا بحلول سياسية مثل باقي الحروب في العالم، وهي ليست استثناء، مشيرا إلى أن الحرب في فلسطين عموما لن تنتهي طالما أن هناك احتلالا ومقاومة.
وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بتنفيذ عمليات عسكرية من عدة محاور، ومن ثم الانسحاب إلى منطقة غلاف غزة، وهو لم يحقق أيا من أهدافه العسكرية سوى إنشاء منطقة عازلة سترتبط بالميناء الذي تصل مسافته إلى 8 كيلومترات، تمهيدا للتهجير الطوعي، ولهذا ستربط دخول المساعدات عبر الميناء، كذلك فإن هذا الميناء سيكون تحت السيطرة الأميركية الصهيونية، مشيرا إلى أن محاولة اقتحام رفح سيكبد الاحتلال مزيدا من الخسائر، وكذلك سيكون هناك خوف على حياة الأسرى خاصة بعد تكثيف عمليات القصف الجوي والمدفعي.
وأشار إلى أن الاحتلال لن يحقق أي مكاسب من خلال المعارك، سواء في رفح أو في أي من مناطق غزة سوى قتل المدنيين وتكبد المزيد من الخسائر العسكرية، ومواصلة حرب الإبادة والتجويع.
بدوره يرى العميد المتقاعد حسن أبو زيد، أن الهدف الرئيسي للاحتلال هو التهجير الطوعي، والذي يرجح تحقيقه بعد الحرب على رفح، باتجاه سيناء وليس فقط عبر الميناء، كما تبحث إسرائيل وأميركا عن سلطة جديدة لإدارة غزة وإبعاد حركة حماس، وهذه من أهداف وسيناريوهات ما بعد معركة رفح.
وأضاف أن نتنياهو يعتقد أن قادة حماس موجودون حاليا في رفح، وبالتالي عليه أن يعمل على إنهاء المقاومة، لكن تحقيق ذلك يبدو محالا، إلا أن الحرب ستكون موصولة بحرب الإبادة والتجويع، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأميركية، فهي تريد خطة عسكرية لاقتحام رفح من دون الإضرار بالمدنيين، لكن هذا الأمر صعب ومستحيل.
وأشار أبو زيد إلى أن الاحتلال يتردد بشن معركة على رفح حتى الآن وذلك لحين الحصول على تغطية سياسية وتأييد أميركي، لكنه في النهاية سيشن المعركة بصرف النظر عن الموقف الأميركي أو العالمي.
كما يصدر تصميم نتنياهو على حرب رفح تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج، من بحثه عن تحقيق أي إنجاز يقنع به الصهاينة لأنه يدرك مصيره في حال توقف الحرب دون هذا الإنجاز المتمثل بالقضاء على حماس، ويريد أن يخرج ولو بشيء قليل من ماء الوجه، خاصة أن هناك تغيرا طفيفا في الموقف الأميركي بسبب الضغط العالمي لثني أميركا عن مواصلة سياسة إرضاء إسرائيل على حساب الآخرين.

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