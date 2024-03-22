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دفتر الدين يرهق مخابز بالكرك.. وحملة للسداد عن المواطنين

3/22/2024 11:45:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك– بيع الخبز بالدين، حالة باتت طبيعية وتنسحب على غالبية مخابز الكرك، خاصة المتواجدة في البلدات والقرى، نتيجة تراجع أوضاع المواطنين المالية، بيد أنها بدأت تشكل عبئا لبعض المخابز، حتى أن بعضها اضطر إلى الإغلاق لعدم قدرته على تحصيل ديونه للاستمرار بالعمل.
ولا يكاد مخبز في قرى وبلدات المحافظة يستثنى من حالة البيع بالدين خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن توزيع الخبز مجانا في بعض المخابز، خاصة في أيام الشتاء، التي يرتفع استهلاك الخبز فيها.
وبسبب حجم الديون لبعض المخابز وخصوصا الشعبية منها، توقف بعضها عن الإنتاج لعدم تمكن أصحابها من الاستمرار نتيجة كلف الإنتاج المرتفعة والعوائد غير المجدية.
أمام تراكم مبالغ مالية كبيرة على المواطنين لصالح المخابز بدل أثمان خبز، قامت مجموعة من المواطنين وأغلبهم من الشبان، بإطلاق حملة شعبية لسداد ديون المخابز لضمان استمرار عملها ومساعدة الأسر المعوزة.
ولاقت المبادرة استجابة شعبية على نطاق واسع، حيث أن القائمين عليها يسددون الديون من دون معرف أسماء المدينين، من خلال تبرعات تجمع من المحسنين بالكرك، والذين يزودون الحملة بمبالغ مالية معينة.
ووفق مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب فإن المحافظة في مختلف مناطقها تضم زهاء 100 مخبز، منها 90 مخبزا عاملا و10 مخابز متوقفة عن العمل وأغلبها في القرى والبلدات، مشيرا إلى أن 60 من المخابز هي شعبية و30 مخبزا آليا.
وتقع غالبية الديون لصالح المخابز الشعبية حيث تعمل في البلدات والقرى التي يعاني سكانها ظروفا مالية صعبة وارتفاعا في حجم البطالة بين أبنائها.
يقول محمد سند وهو صاحب مخبز شعبي في إحدى بلدات لواء المزار الجنوبي بالكرك، إن أكثر من نصف المبيعات اليومية للمخبز عبارة عن دين على المواطنين، الذين لا يمتلكون ثمن الخبز، مشيرا إلى أن الدين يرهق كاهل المخبز لكونه بحاجة إلى المال لشراء الطحين وغيره من مستلزمات العمل، وخصوصا العمال الذين يعملون على نظام المياومات ولا يمكن تأجيل أجورهم.
وأشار إلى أنه وبعد قيام مجموعة من الشبان بإطلاق حملة لسداد ديون المواطنين الذين يستدينون الخبز قام بإلغاء كافة الديون على المواطنين وتمزيق دفتر الدين عليهم نهائيا، مؤكدا أن هناك عائلات لا تشتري الخبز نهائيا إلا بالدين لعدم قدرتها على توفير ثمن شراء الخبز.
وقال صاحب مخبز آخر ببلدة الثنية إبراهيم علي، إنه يقوم يوميا ببيع الخبز للمواطنين بالبلدة البالغ عدد سكانها حوالي 8 آلاف نسمة ويوجد فيها خمسة مخابز، إلا أن مخبزه يعتبر مخبزا شعبيا، يقوم ببيع نصف إنتاجه من الخبز بالدين، بسبب ظروف المواطنين الصعبة، وبعضهم يقوم بالسداد وآخرون لا يتمكنون من السداد.
ولفت إلى أن ظاهرة شراء الخبز بالدين بدأت منذ حوالي عشر سنوات في البلدة، وكانت محصورة بعدد من الأسر الفقيرة التي تعيش ظروفا صعبة.
مواطن، فضل عدم ذكر اسمه ويبلغ من العمر 76 عاما، يقول إنه يشتري الخبز بشكل دائم من أحد المخابز بالدين لعدم امتلاكه ثمن الخبز وغيره من الاحتياجات.
وأشار إلى أنه وفي الفترة الأخيرة رفض صاحب المخبز بيعه الخبز بالدين ما اضطره إلى الذهاب إلى مخبز آخر وفتح صفحة دين له في دفتر الدين عنده.
وقال الناشط الاجتماعي في الأغوار الجنوبية ورئيس جمعية التأهيل المجتمعي بغور الصافي فتحي الهويمل إن عملية شراء الخبز بالدين وتسجيلها بدفتر الدين بدأت منذ فترة طويلة، وهي منتشرة بالأغوار الجنوبية بسبب ظروف المواطنين الصعبة.
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك حملات شعبية لسداد ديون المخابز على المواطنين، أو أن يتم إعادة دعم الخبز للمواطنين بشكل أو بآخر، خاصة الأسر الفقيرة.
وقال منسق حملة سداد ديون المخابز على المواطنين حسين الطراونة، إن الحملة بدأت بعد أن تبين أن للمخابز ديونا بمبالغ مالية كبيرة، خاصة المخابز المتواجدة في الأحياء والبلدات الشعبية بالكرك بسبب ظروف السكان الصعبة، وهم بالأصل يقومون باستدانة كل شيء من المحال التجارية.
وأشار إلى أن الحملة بعد إطلاقها بدأت تتوسع، وقد تم سداد ديون ثلاثة مخابز على المواطنين من حصيلة تبرعات محسنين بالكرك، وهناك مخابز ثلاثة أخرى قيد المعالجة بعد توفر المبالغ المالية الكافية لها، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من الأسر في بلدات وقرى المحافظة لا تستطيع شراء الخبز بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة، ويجب مساعدتها.
وبين أن هناك استجابة من أصحاب المخابز والعاملين فيها تجاه المبادرة، حيث أن بعضهم شطب الديون المستحقة على المواطنين أو جزء منها، لافتا إلى أن الأمل قائم بأن يشارك أكبر عدد ممكن من المواطنين لمساندة الحملة ومساعدة الأسر المحتاجة بسداد ديونها للمخابز.

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