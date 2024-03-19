فيوتشر يعلن فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن فيوتشر المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الأطباء فصلوا أحمد رفعت لاعب الفريق عن أجهزة التنفس الصناعي وأن صانع الألعاب استرد وعيه جزئيا.

وأصيبت الجماهير بالرعب بعد سقوط رفعت بالدقيقة 88 في منتصف الملعب خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري الدوري المصري الأسبوع الماضي دون تدخل من أي لاعب لتتوقف المباراة قبل أن يغادر استاد الإسكندرية في سيارة إسعاف.

وكشف التشخيص المبدئي أن رفعت عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف جزئي للقلب.

وقال فيوتشر في بيان نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، كما تم استرداد الوعي بشكل جزئي.

"ولكن حتى الآن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية".

وأكد المستشفى الذي يخضع فيه رفعت للعلاج ما جاء في بيان فيوتشر بشأن فصل رفعت عن جهاز التنفس الصناعي واسترداد وعيه جزئيا.

وأضاف في بيانه إن تحسن حالة اللاعب جاءت "بتوفيق المولى عز وجل وبناء على مجهودات الطاقم الطبي في وحدة الرعاية المركزة".

وابتعد لاعب الزمالك السابق عن صفوف فيوتشر بسبب إصابة عضلية مطلع الموسم، قبل أن يعود للمشاركة من على مقاعد البدلاء أمام زد ثم الاتحاد السكندري.

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