محمد عاشور لـ ((الأنباء)): ((البيت المقلوب)) يجمعني مع طارق العلي في العيد مسرحياً



ظهوري كضيف شرف لا يقلل مني والدليل مسلسل «كف ودفوف» أشكر «فروغي» لأن ما سمعته عنهم «كذب وافتراء وعكس الحقيقة»





حوار - ياسر العيلةالنجم الشاب محمد عاشور كوميديان من طراز فريد، يخترق كل الحواجز من دون استئذان، فهو خليط متفرد وغير متكرر، يملك طريقة خاصة في التمثيل تثير الضحك والإعجاب، يلتزم بالنص المكتوب له وأحيانا يضيف عليه نكهته الخاصة التي تجد قبولا كبيرا عند الجمهور.«الأنباء» التقت عاشور الذي يعرض له حاليا الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي «بطن وظهر»، ويستعد لعمل مسرحي جديد هو الثالث الذي يجمعه بالنجم د.طارق العلي بعنوان «البيت المقلوب». عن هذه الأعمال تحدث معنا وكشف عن تفاصيلها وأمور أخرى جاءت خلال الحوار التالي:في البداية أبارك لك بشهر رمضان الكريم، وحدثنا عن أعمالك فيه؟٭ علينا وعليك يتبارك. عندي الجزء الثاني من مسلسل «بطن وظهر»، تأليف عثمان الشطي وإخراج صادق بهبهاني وبطولة احمد الجسمي وسعاد علي ومبارك المانع وشملان المجيبل وآخرين، وأيضا أشارك كضيف شرف في مسلسل «عائلة أكرم عزالدين» مع أخوي خالد المظفر، والعمل من تأليف عبدالعزيز صفر وإخراج محمد عادل البلوشي.كيف وجدت ردود الأفعال على «بطن وظهر 2»، وعلى أي قنوات يعرض؟٭ العمل يعرض على محطة stc ومنصة «جوي»، وأصداؤه جميلة جدا من العام الماضي، وعلى ما اعتقد الشركة المنتجة لم تكن تنوي إنتاج جزء ثان إلا بعدما طلب منها من قبل جهة العرض، وأنا صراحة صدمت من الشركة المنتجة «جرناس» للفنان احمد الجسمي ومنتج منفذ مؤسسة «بانثر للإنتاج الفني» للفنان ميثم بدر، حيث إنني لم اكن انوي العمل في الجزء الثاني مع شركة «جرناس» إلا من خلال شروط معينة، خاصة أنني منذ أن دخلت الوسط الفني كانت كل اتفاقاتي بالكلمة في وجود عقود أيضا، دائما أتعامل مع الجميع رجلا لرجل، فقد كان لي دفعة أخيرة من الجزء الأول وهو رقم بالنسبة لي يكفيني لمدة سنة، وكان الاتفاق مع الجهة المنتجة أن أتسلم هذه الدفعة الأخيرة في آخر أسبوع من التصوير، لكن أنا كان توقيعي مع الشركة المنفذة التي تواصلت معهم، لكن أخذت اكثر من وعد وموعد بلا جدوى إلى ان اخبروني في الشركة أنني وقعت على بنود العقد التي تشمل بند حصولي على الدفعة الأخيرة بعد بيع العمل وليس بعد التصوير.وهل هذا الشرط موجود في العقد؟٭ نعم موجود، لكن كما ذكرت لك إنني ألتزم بالكلمة ولم أقرأ بنود العقد.إذن، هذه غلطتك لأن العقد شريعة المتعاقدين؟٭ بالفعل هذه غلطتي وتعلمت منها والحمد لله، لكن أنا قعدت سنة كاملة حتى أخذت الدفعة الأخيرة لأنني كنت في أمس الحاجة لها بسبب ظروف خاصة بي، ولست مجبرا أن اشرحها لأحد.بعد أن أخذت حقك عن الجزء الأول هل تفاديت خطأك السابق وقرأت بنود عقد الجزء الثاني جيدا؟٭ بالتأكيد «طالعت العقد عدل» وأخذت حقي المادي كاملا مثلما اتفقت معهم.إذن، أين المشكلة الآن؟٭ المشكلة أنني اتفقت مع الشركة المنتجة على تصوير الجزء الثاني المكون من 30 حلقة، وهذا ما تم بالفعل، ثم اكتشفت أن المنصة التي يعرض عليها العمل حاليا تقول انه 15 حلقة فقط، وعلمت من زميلي في المسلسل شملان المجيبل أنه تواصل مع المنتج احمد الجسمي بخصوص هذا الأمر وكان رده أن العمل ستعرض منه 15 حلقة في رمضان والـ15حلقة المتبقية سيتم عرضها بعد الشهر الفضيل، هنا «الحسبة» تختلف، وأنا أتحدث عن نفسي وليس عن احد من الزملاء المشاركين في العمل، وبالنسبة لي اجر الخمسة عشر حلقة هو نفس اجر الثلاثين حلقة، خاصة في الأعمال الكوميدية.لكن انت وقعت على 30 حلقة وأخذت أجرك عنها كاملا، هنا المنتج له حرية التصرف بالعمل؟٭ اتفاقي كان على عرض الـ 30 حلقة في رمضان لأنني قد ارتبطت بعد رمضان مع جهة إنتاج أخرى على عمل ثان، وهذه الطريقة تجعلني أتضرر في شغلي.وماذا عن باقي زملائك المشاركين في العمل، هل تواصلت معهم؟٭ تواصلت مع المخرج صادق بهبهاني بخصوص الشيء نفسه.حدثنا عن جديدك على مستوى المسرح؟٭ عندي مسرحية جديدة بعنوان «البيت المقلوب» مع الفنان د.طارق العلي، وأنا سعيد بهذا العمل الذي سيشهد عودة الفنان شعبان عباس والفنان اسماعيل سرور للمسرح، وإن شاء الله نقدم انا وهذا القروب الجميل عملا يرضي الجمهور، ومتشوق لعرض مسرحيتي «شقة لندن» و«ممية ولدي» عبر المنصات أو «اليوتيوب» حتى يرى الجمهور التناغم والتفاهم بيني وبين الفنان طارق العلي على المسرح، خاصة انني لم اكن أتوقع ان يصير هذا التفاهم.لماذا لم تكن تتوقع ذلك؟٭ كنت دائما عندما أشاهد اعمال طارق العلي لم اكن اشعر بوجودي كممثل في هذا المكان، وأنتهز الفرصة من خلال جريدتكم الغراء ان اوجه رسالة شكر لشركة «فروغي» ممثلة بالنجم طارق العلي والمنتج عيسى العلوي لأن هذين الشخصين وأقسم بالله بأنني قبل ان دخولي هذه الشركة سمعت عنهما كلاما يجعلك لا تفكر يوما من الأيام بالتعاون معهما، لكن شهادة حق عندما عملت معهما اكتشفت ان كل ما قيل عنهما كله «كذب» وافتراء، كما أشكر أيضا «عراب» انتقالي لمسرح طارق العلي وهو المخرج نعمان حسين.أنت تملك موهبة كبيرة لكن أعمالك قليلة كل عام؟٭ ربما اكون مقصرا في مجال الإنتاج لأنني إلى اليوم لم آخذ فلوسي عن قضية مسلسل «دار غريب»، فكيف انتج وأنا لي مبلغ كبير بسبب هذه القضية، وبالنسبة للمسرح أنتظر كما ذكرت لك عرض مسرحيتي «شقة لندن» و«ممية ولدي»، وفي التلفزيون يعرض لي «بطن وظهر»، وغير ذلك اظهر كضيف شرف في اعمال اخرى مثلما حدث في مسلسلات «كف ودفوف» و«عائلة عبدالحميد حافظ» وأخيرا «عائلة أكرم عز الدين».هل ظهورك كضيف شرف يقلل من مكانتك الفنية؟٭ لا طبعا، فأنا لا أجامل في شغلي، والدور وأهميته هما اللذان يفرضان علي الموافقة عليه أو رفضه، ويهمني الكيف وليس الكم، وهذا ما حدث معي في مسلسل «كف ودفوف»، حيث جلس معي مخرج المسلسل منير الزعبي اثناء تواجدي في البحرين وقال لي «عندي دور قوي ولكنه ثلاث حلقات فقط»، وعندما قرأت النص وافقت على الفور، ولله الحمد الى اليوم الناس تذكرني، صحيح الشخصية ماتت بعد ثلاث حلقات، لكن طول المسلسل الفنانة هدى حسين التي جسدت دور زوجتي كانت تمسك صورتي بخلاف وجود صورة لي على حائط المنزل وكل ما تتخيل ذكرياتي معها أظهر، وبذلك تواجدت خلال حلقات المسلسل بالكامل.