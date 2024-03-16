التعمري يواجه إمبابي اليوم.. النشميات في المركز 74 عالميا.. أبو عاقولة يجري جراحة في روسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عز الدين أبوعاقولة يعود بعد عملية جراحية في روسيا

عاد نجم منتخب الشباب ونادي الرمثا لكرة القدم عزالدين ابو عاقولة إلى عمان، قادما من روسيا، بعد أن خضع لعملية جراحية في العين.

وأكد والد اللاعب أن نجله خضع لعملية ناجحة، بانتظار العودة إلى روسيا بعد حوالي شهرين، للاطمئنان على نتائج العملية.

تعادل "النشامى" والأولمبي وديا

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23 بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس على ستاد عمان الدولي.

وأدار الحكم عبدالرحمن شتيوي المباراة الودية، التي جاءت في اطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يستعد منتخب النشامى لمواجهتي باكستان يومي 21 و26 الحالي ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يستعد الأولمبي لبطولة غرب آسيا في السعودية، ومن ثم كأس آسيا في قطر.

حكام يأملون بتخفيف لهجة الوعيد في الجلسات

تمنى حكام في دوري المحترفين، أن تخفف دائرة الحكام من لهجة الوعيد التي كانت حاضرة في اجتماع مقيّمي الحكام وورشة العمل التي عقدت يوم أمس في مقر الاتحاد، وخصصت لمناقشة حالات بسيطة في مباريات دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بالإنذارات.

أحد الحكام أبدى دهشته من لغة الوعيد، خاصة تلك الصادرة من دائرة الحكام، والتي تتوعد أي حكم يقوم باللجوء إلى مرجعية أعلى في اتحاد الكرة، ويقوم بتجاوز دائرة الحكام.

وأشار حكام إلى أنهم كانوا يأملون أن يأتي هذا الطلب بلغة أقل حدة، وبعيدا عن التهديد والوعيد، خاصة وأن حكام دوري المحترفين، يعتبرون من الشخصيات العامة التي لها مكانتها.

وبينت دائرة الحكام أن هناك حكاما يلجأون إلى مصادر أعلى من دائرة الحكام، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص لعقوبات.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الحالات والتفاصيل والمواضيع، مثل إمكانية الاستعانة بتقنية الفيديو الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يدعو أندية المحترفين لجلسة حوارية السبت

وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لرؤساء أندية المحترفين وأمناء السر، لحضور الاجتماع الذي يعقد يوم السبت المقبل، والمخصص لبحث إستراتيجية كرة القدم الأردنية.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لإبلاغها بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع أركان اللعبة، تمهيدا لإطلاق إستراتيجية كرة القدم الأردنية للأعوام الأربعة المقبلة.

وأشار الاتحاد في خطابه إلى أن الجلسة الأولى ستعقد عند الرابعة والنصف مساء، قبل الانتقال لمأدبة الإفطار، ومن ثم عقد الجلسة الثانية، مشيرا إلى أن موعد عقد الاجتماع سيحدد لاحقا.

ميساء تحتفل مع النصر السعودي بلقب الدوري

احتفلت نجمة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ميساء جبارة، المحترفة في فريق النصر السعودي، مع زميلاتها بمناسبة الفوز للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري السيدات السعودي.

وحسم النصر لقب الدوري، بعد فوزه أول من أمس، على فريق الهلال بنتيجة 4-2، ليضمن الظفر باللقب للعام الثاني على التوالي، وبتواجد نجمة الكرة الأردنية جبارة.

ونشر المحترف البرتغالي في فريق النصر للرجال كرستيانو رونالدو على صفحته الشخصية، خبر فوز سيدات النصر بالدوري، مباركا هذا الإنجاز.

التعمري في مواجهة إمبابي بالدوري الفرنسي اليوم

يستعد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي، لمواجهة نجم المنتخب الفرنسي ونجم الكرة العالمية كيليان إمبابي، في المباراة التي تجري اليوم وتجمع فريقي مونبلييه وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة عند الحادية عشرة إلا ربع، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي، علما أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري، فيما يحتل مونبلييه مركزا متأخرا في الترتيب.

"النشميات" في المركز 74 عالميا

لم يتقدم المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، على لائحة التصنيف العالمية، رغم فوزه الأخير بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية.

وبحسب التصنيف الجديد الصادر يوم أمس عن الاتحاد الدولي "فيفا"، فقد احتل منتخب النشميات المركز 74 عالميا، ليحافظ على نفس المركز الذي احتله في التصنيف قبل الأخير. المنتخب الوطني للسيدات، احتل ايضا المركز الثاني عربيا، والثاني عشر آسيويا.

كسر في أصبع قدم العوضات

تعرض لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات، لكسر في أصبع القدم، خلال تدريبات المنتخب الوطني، ما استدعى استبعاده من قائمة النشامى التي تستعد لمباراتي باكستان. ويهدد هذا الكسر مشاركة العوضات في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الفيصلي المقررة يوم 31 الشهر الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين، بانتظار الوقوف على وضع الإصابة لاحقا.

أما حارس مرمى الحسين إربد عبدالله الزعبي، فقد تم استبعاده من المنتخب بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب أيضا.

رأفت يقود أول تدريب للوحدات

ينتظر أن يكون رأفت علي، قد قاد أول تدريب لفريق الوحدات لكرة القدم يوم أمس، بعد الاتفاق معه على تولي مهمة المدير الفني، خلفا للمدرب المستقيل أمجد أبو طعيمة.

ويضم الجهاز الفني الجديد للوحدات رأفت علي ومساعده باسم فتحي، ومدرب حراس المرمى وسام حزين، فيما اعتذر أشرف شتات عن تولي مهمة المدرب العام لأسباب خاصة.

كواليس النجوم

. أستراليا فازت باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم عام 2026.. البطولة سبق وأن تقدم الأردن لاستضافتها قبل أن يعود وينسحب من سباق الاستضافة الذي تقدمت له أيضا السعودية وأوزبكستان، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، فوز أستراليا بشرف الاستضافة.

. وكيل أعمال المدرب الجزائري السابق لفريق الرمثا مراد رحموني، قال في اتصال مع "الغد"، إن نادي الرمثا لم يلتزم بسداد مبلغ الـ10 آلاف يورو المتبقية للمدرب، وبالتالي التوجه لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم غد الإثنين في حال لم يطرأ مستجدات إيجابية.

. اتحاد رياضي محلي، قدم عرضا لأحد مدربي المنتخبات الوطنية، باستضافة أحد أقرباء هذا المدرب للعلاج في الأردن، والحصول على أعلى درجات الرعاية.

. لاعب فريق الفيصلي عبيدة السمارنة، تعرض لإصابة في الرباط الأنسي، ما يعني غيابه عن المباريات لأكثر من أسبوعين.

. الوضع المالي الصعب لفريق معان لكرة القدم، وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم لفترة طويلة، تسبب في رفض أحد المدربين لفكرة الإشراف على تدريب الفريق.

. التداعيات الانتخابية ما تزال تضرب بقوة في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، الأمر الذي يقلق عشاق الفريق.















