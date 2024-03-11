تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل 'أعلى نسبة مشاهدة'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من خلال الحلقة الأولى، عن الحياة الفقيرة التي تعيشها شيماء "سلمى أبو ضيف" مع عائلتها، فـ والدتها تعمل في إعداد وجبات طعام بالطلب، ووالدها يحاول بيع لوحات مشغولة بالخط العربي.

وخلال أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1، تعاني "شيماء" من معايرة أمها لها كونها عانس لأنها تقترب من الثلاثين ولم تتزوج بعد، وذلك إلى جانب تعنيفها طوال الوقت لأنها لم تساعدها في أعمال المنزل.



وتضطر "شيماء" خلال الأحداث أن تقابل عريس جديد على الرغم من أنها تحب شخص آخر فتعمل على تطفيشه مما يزيد من توبيخ والدتها لها، ولكن أخواتها يحاولوا إسعادها، فيقوموا بتقليد مشهد على "تيك توك"، لتنتهي الحلقة بتحقيق الفيديو مشاهدات عالية. فهل سيكون نقطة تحول في حياة "شيماء"؟.

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أحداث المسلسل مأخوذة عن قصة حقيقية، عن شيماء فتاة بسيطة مهووسة بتطبيق تيك توك، تحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه ويحدث معها الكثير من الأمور المشوقة، كما يناقش المسلسل الدخول لعالم السوشيال ميديا وخاصة التيك توك وعدم معرفة التخلي عنهم بعد تحقيق قدر من الشهرة.



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