الوقف السني في العراق يعلن ان يوم الثلاثاء هو اول أيام شهر رمضان
التاريخ
3/11/2024 2:30:39 AM
(MENAFN
- Hasan Almajidy ) أعلن ديوان الوقف السني تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الاحد، مشيرا الى ان الاثنين مكملا لشهر شعبان المبارك.
وذكر بيان تلقته/المعلومة /، انه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الاحد".
وأضاف ان " غدا الاثنين مكمل لشهر شعبان المبارك ويوم الثلاثاء هو اول أيام شهر رمضان".انتهى25
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