مقتل شابة إثر جريمة إطلاق نار بمدية حيفا بالداخل المحتل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قُتلت شابة في الثلاثينيات من عمرها، فجر اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار في حيفا بالداخل المحتل .





ووفقاً لمصادر محلية ، فإن شجارا اندلع في نادٍ بشارع "ألنبي"، سبق جريمة إطلاق النار، وبحسب الشبهات، قالت الشرطة إن "أحد المتورطين عاد للمكان وأطلق النار على النادي، أصاب الشابة بجروح حرجة، وأُعلن وفاتها لاحقا بعد وقت قصير في مستشفى رمبام".





ولم تُحدد هوية الضحية حتى الآن.





وكانت قد حصلت آخر جريمة قتل لدى المجتمع العربي، يوم الثلاثاء الماضي، وقد قُتل شاب (30 عاما) من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار داخل كراج في مدينة حولون.