مقتل شابة إثر جريمة إطلاق نار بمدية حيفا بالداخل المحتل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قُتلت شابة في الثلاثينيات من عمرها، فجر اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار في حيفا بالداخل المحتل .
ووفقاً لمصادر محلية ، فإن شجارا اندلع في نادٍ بشارع "ألنبي"، سبق جريمة إطلاق النار، وبحسب الشبهات، قالت الشرطة إن "أحد المتورطين عاد للمكان وأطلق النار على النادي، أصاب الشابة بجروح حرجة، وأُعلن وفاتها لاحقا بعد وقت قصير في مستشفى رمبام".
ولم تُحدد هوية الضحية حتى الآن.
وكانت قد حصلت آخر جريمة قتل لدى المجتمع العربي، يوم الثلاثاء الماضي، وقد قُتل شاب (30 عاما) من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار داخل كراج في مدينة حولون.
MENAFN09032024000205011050ID1107955126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.