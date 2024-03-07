«سفلز»: سوق عقارات الشرق الأوسط يحافظ على مرونته أمام الظروف العالمية المعاكسة

أكد تقرير لشركة سفلز الشرق الأوسط أن سوق عقارات الشرق الأوسط سيحافظ على مرونته أمام الظروف المعاكسة وحالة عدم اليقين السائدة حول العالم.

وتعزى هذه المرونة إلى النمو الكبير في القطاع غير النفطي، لا سيّما في الإمارات والسعودية. وشهدت هاتان الدولتان تنوعاً اقتصادياً كبيراً، حيث لعب قطاعا البناء والعقارات أدواراً حاسمة في الحدّ من الاعتماد على النفط.

وتشير التوقعات إلى أن الإمارات قد تحقق نمواً بنسبة 5% في العام 2024، حيث يستحوذ القطاع غير النفطي حالياً على ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى الأداء القوي للقطاع الخاص، ويبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، ستشهد المملكة المزيد من التطور في مجال التمويل والاستثمارات.

وفي تعليقه على بحث تم إجراؤه ضمن برنامج سَفِلز العالمي للريادة الفكرية ((إمباكتس))، قال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سَفِلز الشرق الأوسط: ((رغم تفشّي حالة عدم اليقين التي يرزح تحتها الاقتصاد العالمي، تبدو المعنويات الاقتصادية إيجابية في الشرق الأوسط.

وشهدت القطاعات غير النفطية توسعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وعلى وجه الخصوص في الإمارات والسعودية، كما حافظت على مستويات صحية قوية، وأظهرت آفاق نمو واعدة للعام الجاري 2024، الأمر الذي يبشّر بازدهار القطاع العقاري في المنطقة)).

وتشمل أفضل الخيارات الاستثمارية التي ترجّحها سَفِلز في الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات الخدمات اللوجستية الرئيسية، ومكاتب منطقة الأعمال المركزية والمساكن متعددة الأسر، ومحلات البقالة، ومجمعات التجزئة، إلى جانب العديد من الفرص الاستراتيجية القيّمة والفرص، مثل تجديد المكاتب القديمة في منطقة الأعمال المركزية والاستثمار في القطاعات الفرعية الصناعية واللوجستية الناشئة.

ومن المتوقع حدوث نمو قوي في إيجارات المكاتب في ظل انخفاض معدلات الشواغر باستمرار.

ورغم نماذج العمل المرنة بعد الوباء، تسجل الشواغر للمساحات المكتبية من الدرجة الأولى في الإمارات معدلات تقلّ عن 5% في المواقع الرئيسية، حيث تؤدي المشاريع من هذه الفئة إلى زيادة الإيجارات بواقع خانتين عشريتين في العام 2023.

وقد يستمر هذا الاتجاه نظراً لمحدودية العرض من المساحات الجديدة، ما سيؤدي إلى نمو الإيجارات في الفئة ذاتها بنسبة تصل إلى 20% في العام 2024. وقد يشهد قطاع الإيجارات السكنية في الإمارات اعتدالاً في الأسعار بسبب إطلاق المشاريع الجديدة وتسليم المشاريع المكتملة، ما قد يؤدي إلى تحسين العرض.

ومع ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف في متوسط الأسعار، وقد تظل الأسعار القياسية التي تم تحديدها مؤخراً للعقارات الفاخرة في 2023 على مستوياتها. ويعزز هذا الاتجاه تنامي نشاط التطوير في أبوظبي، مع إطلاق مشاريع رئيسية جديدة من الفئة الفاخرة.

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