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استقرار مؤشر نيكي في الختام بعد تسارع التضخم في طوكيو

3/5/2024 4:31:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر مؤشر“نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم في مدينة طوكيو للمرة الأولى منذ 3 أشهر خلال فبراير، متجاوزاً المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2%.

وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مستقراً عند 40097 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% إلى 2719 نقطة.

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وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، ارتفاع معدل التضخم في طوكيو -والذي يعد مؤشراً على التضخم في جميع أنحاء اليابان- إلى 2.6% في فبراير بعدما سجل أدنى مستوى له في 22 شهراً عند 1.8% خلال يناير.

لكن المعدل السنوي للتضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- تباطأ إلى 3.1% من 3.3% خلال الشهر الماضي ليسجل أدنى وتيرة له منذ فبراير 2022.

وساهمت مبيعات أسهم شركات أشباه الموصلات والأجهزة الكهربائية في تراجع مؤشر“نيكي” اليوم، وذلك مع جني المستثمرين لأرباح ارتفاعها في الآونة الأخيرة.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.46 ين.


المصدر:

MENAFN05032024000202011048ID1107935808

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