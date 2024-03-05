استقرار مؤشر نيكي في الختام بعد تسارع التضخم في طوكيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر مؤشر“نيكي” الياباني في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم في مدينة طوكيو للمرة الأولى منذ 3 أشهر خلال فبراير، متجاوزاً المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2%.
وأنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مستقراً عند 40097 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% إلى 2719 نقطة.
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وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، ارتفاع معدل التضخم في طوكيو -والذي يعد مؤشراً على التضخم في جميع أنحاء اليابان- إلى 2.6% في فبراير بعدما سجل أدنى مستوى له في 22 شهراً عند 1.8% خلال يناير.
لكن المعدل السنوي للتضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- تباطأ إلى 3.1% من 3.3% خلال الشهر الماضي ليسجل أدنى وتيرة له منذ فبراير 2022.
وساهمت مبيعات أسهم شركات أشباه الموصلات والأجهزة الكهربائية في تراجع مؤشر“نيكي” اليوم، وذلك مع جني المستثمرين لأرباح ارتفاعها في الآونة الأخيرة.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.46 ين.
المصدر:
MENAFN05032024000202011048ID1107935808
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