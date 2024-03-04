جلسة توعوية حول واقع السمنة والتغذية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 4 آذار (بترا) - نظمت اللجنة العلمية والثقافية في نقابة المهندسين الزراعيين فرع اربد، اليوم الاثنين، ندوة علمية حول واقع السمنة والتغذية في الأردن تحديات وحلول وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسمنة.

وقال أمين سر مجلس الفرع المهندس هاشم العمري ان الهدف من الندوة هو التوعية حول السمنة المفرطة وإضرارها على صحة الإنسان وانطلاقًا من مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

من جانبه، أشار مساعد مدير زراعة محافظة اربد المهندس بلال العكور إلى أهمية الندوة فمرض السمنة من الأمراض الشائعة والمنتشرة.

وتحدثت أخصائية التغذية المهندسة هناء ماهلي في الجلسة الأولى عن تعريف السمنة وطريقة بيان قياس السمنة من خلال قياس طول الجسم وقياس الوزن وبيان الأسباب التي تؤدي إلى حدوث السمنة والمضاعفات التي يحدثها الوزن الزائد على صحة الإنسان.

وأكدت في الجلسة الثانية الدكتورة نور الساحوري من جامعة البتراء أن ضرورة تجنب الأكلات السريعة وممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء وتقليل المشروبات الغازية و مراعاة الحالة النفسية للذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال عدم انتقادهم من قبل الأشخاص الآخرين

--(بترا)





ا.ح/أز /ع ط

04/03/2024 20:21:16