جلسة توعوية حول واقع السمنة والتغذية في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 4 آذار (بترا) - نظمت اللجنة العلمية والثقافية في نقابة المهندسين الزراعيين فرع اربد، اليوم الاثنين، ندوة علمية حول واقع السمنة والتغذية في الأردن تحديات وحلول وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسمنة.
وقال أمين سر مجلس الفرع المهندس هاشم العمري ان الهدف من الندوة هو التوعية حول السمنة المفرطة وإضرارها على صحة الإنسان وانطلاقًا من مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".
من جانبه، أشار مساعد مدير زراعة محافظة اربد المهندس بلال العكور إلى أهمية الندوة فمرض السمنة من الأمراض الشائعة والمنتشرة.
وتحدثت أخصائية التغذية المهندسة هناء ماهلي في الجلسة الأولى عن تعريف السمنة وطريقة بيان قياس السمنة من خلال قياس طول الجسم وقياس الوزن وبيان الأسباب التي تؤدي إلى حدوث السمنة والمضاعفات التي يحدثها الوزن الزائد على صحة الإنسان.
وأكدت في الجلسة الثانية الدكتورة نور الساحوري من جامعة البتراء أن ضرورة تجنب الأكلات السريعة وممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء وتقليل المشروبات الغازية و مراعاة الحالة النفسية للذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال عدم انتقادهم من قبل الأشخاص الآخرين
--(بترا)
ا.ح/أز /ع ط
04/03/2024 20:21:16
MENAFN04032024000117011021ID1107933195
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