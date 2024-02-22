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مئات السائحين يتابعون تعامد الشمس على معبد أبوسمبل بأسوان

2/22/2024 1:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعامدت الشمس صباح اليوم الخميس على قدس أقداس معبد أبوسمبل جنوبي مدينة أسوان في جنوب مصر، وأضاءت وجه الملك رمسيس الثاني في ظاهرة فلكية جذبت مئات السائحين من أنحاء العالم.

وجرت ظاهرة التعامد وسط أجواء احتفالية صاخبة، حيث قدّمت 15 فرقة للفنون الشعبية من مصر والسودان وفلسطين والهند والمكسيك آخر عروضها في الدورة الحادية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للفنون، الذي استضافته أسوان منذ الثامن عشر من الشهر الجاري، واختتم اليوم بالتزامن مع حدوث ظاهرة التعامد.

وتفاعل السائحون من المصريين والعرب والأجانب مع العروض الفلكلورية، وحرصوا على توثيق لحظة التعامد وتصوير العروض التي قدمتها فرق الفنون الشعبية في ساحة المعبد.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل، والتي تتكرر يومي 22 من شهر أكتوبر، و22 من شهر فبراير في كل عام، هي من أكبر الظواهر الفلكية في العالم من الناحية التاريخية والعلمية، بجانب أنها الأكثر جذبا للسائحين الذين يفدون من كل قارات العالم لمشاهدتها.

ولفت أبوزيد إلى أن "المعابد والمقاصير المصرية تتفرّد بين آثار الحضارات القديمة في العالم بالعديد من الظواهر الفلكية التي تتجدد في كل عام".

ونوه إلى تمكن فريق علمي مصري من رصد 22 ظاهرة فلكية وتوثيقها داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة بالمحافظات المصرية، "الأمر الذي يؤكد ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندسة وغيرها من العلوم والفنون، والتي تجلّت فيما تركوه من آثار خالدة في الجيزة والأقصر وأسوان وغيرها من مدن مصر التاريخية".


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