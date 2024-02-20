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وفاة الألماني بريمه إثر سكتة قلبية

2/20/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أعلنت أسرة اللاعب الألماني السابق أندرياس بريمه وفاته بعد سكتة قلبية، ليسدل ستار على حياة مليئة بالعطاء، سواء مع منتخب الماكينات، أو مع أنتر ميلان.
وأعلن بايرن ميونيخ أمس وفاة بريمه، مسجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم 1990 في روما، عن عمر 63 عاما.
وأعلن النادي البافاري الذي لعب معه بريمه خلال مسيرته الاحترافية في بيان: "بايرن متضايق جدا من الوفاة المفاجئة لأندرياس بريمه.. سنبقي بريمه دائما في قلوبنا".
وأكدت شريكته خبر الوفاة في بيان لوسائل الإعلام، وقالت: "بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن شريكي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة".
وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال فوز منتخب ألمانيا على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييجو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.
وبهذا الفوز، ثأر منتخب ألمانيا من هزيمته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال 1986 في المكسيك. وشارك بريمه، المولود في مدينة هامبورج، في ثلاث نسخ لكأس العالم، وقضى أفضل فتراته كلاعب مع فريق إنتر ميلان، الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.
كما فاز بلقب الدوري الألماني مع ناديي بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن. وعقب انتهاء مسيرته كلاعب، توجه بريمه للمجال التدريبي، لكنه لم يحقق نفس النجاح، حيث تولى قيادة عدد من الفرق الألمانية مثل كايزرسلاوترن وأونترهاتشينغ. وتأتي وفاة بريمه بعد أسابيع قليلة من وفاة أيقونة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، الذي درب منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 1986 و1990 بعد فوزه كلاعب مع الفريق بمونديال 1974. -(وكالات)

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