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السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بين 40% إلى 50% بسبب التوترات في البحر الأحمر

2/19/2024 6:09:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية بدءا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس كانت تصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا، وتراجعت الان بين 40% إلى 50% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة 2024 بأن مصر أنفقت أموالا ضخمة خلال السنوات الماضية لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية تمثل 60% من إجمالي الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن مصر كانت تفقد سنويا نحو 10 مليارات دولار بسبب سوء البنية التحتية وأنها أنفقت أموالا كثيرة للتغلب على هذه المشكلة.
وطالب السيسي المؤسسات الدولية بضرورة توفير التمويلات الدولية منخفضة التكلفة للدول الإفريقية ومن بينها مصر لمساعدتها على التنمية والتحول نحو الطاقات النظيفة.













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