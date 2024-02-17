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الدوري الألماني: (باير ليفركوزن) يفوز على (هايدنهايم)

2/17/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 17 ـ 2 ـ (كونا) -- حقق فريق (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (هايدنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال 22 من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا).
وافتتح (ليفركوزن) التسجيل في الدقيقة ال 45 عبر جيريمي فريمبورغ قبل أن يتمكن أمين عدلي في الدقيقة ال 81 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال 87 تمكن تيم كلايندينست من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه (هايدنهايم).
وبينما خسر (دارمشتات) أمام (شتوتغارت) بهدفين مقابل هدف واحد فاز (ماينتس) على (أوغسبورغ) بهدف دون رد.
وفيما خسر (هوفنهايم) أمام (أونيون برلين) بهدف نظيف تعادل (فولفسبورغ) مع (دورتموند) بهدف لكل منهما.
وفي هذه الأثناء يلتقي (لايبتزيغ) مع (مونشنغلادباخ).
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة خسر (كولونيا) أمام (بريمن) بهدف دون رد.
ويختتم الأسبوع الثاني والعشرين غدا الأحد بلقائين يجمع الأول بين (فرايبورغ) و(فرانكفورت) فيما يواجه في اللقاء الثاني (بوخوم) حامل اللقب (بايرن ميونيخ). (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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