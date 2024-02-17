الدوري الألماني: (باير ليفركوزن) يفوز على (هايدنهايم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 17 ـ 2 ـ (كونا) -- حقق فريق (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (هايدنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال 22 من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا).
وافتتح (ليفركوزن) التسجيل في الدقيقة ال 45 عبر جيريمي فريمبورغ قبل أن يتمكن أمين عدلي في الدقيقة ال 81 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال 87 تمكن تيم كلايندينست من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه (هايدنهايم).
وبينما خسر (دارمشتات) أمام (شتوتغارت) بهدفين مقابل هدف واحد فاز (ماينتس) على (أوغسبورغ) بهدف دون رد.
وفيما خسر (هوفنهايم) أمام (أونيون برلين) بهدف نظيف تعادل (فولفسبورغ) مع (دورتموند) بهدف لكل منهما.
وفي هذه الأثناء يلتقي (لايبتزيغ) مع (مونشنغلادباخ).
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة خسر (كولونيا) أمام (بريمن) بهدف دون رد.
ويختتم الأسبوع الثاني والعشرين غدا الأحد بلقائين يجمع الأول بين (فرايبورغ) و(فرانكفورت) فيما يواجه في اللقاء الثاني (بوخوم) حامل اللقب (بايرن ميونيخ). (النهاية)
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