عاجل أول تعليق للشرطة الإسرائيلية عن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود خطير للغاية.



بدوره، قال مراسل الجزيرة إن فرق الحراسة في البلدات الإسرائيلية القريبة من موقع عملية كريات ملاخي أعلنت استنفارها.



وكانت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين أحدهم إصابته حرجة، في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تحييد المنفذ.