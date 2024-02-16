عاجل أول تعليق للشرطة الإسرائيلية عن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود خطير للغاية.
بدوره، قال مراسل الجزيرة إن فرق الحراسة في البلدات الإسرائيلية القريبة من موقع عملية كريات ملاخي أعلنت استنفارها.
وكانت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين أحدهم إصابته حرجة، في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تحييد المنفذ.
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