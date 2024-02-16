Friday, 16 February 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل أول تعليق للشرطة الإسرائيلية عن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي

2/16/2024 7:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن حادث إطلاق النار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود خطير للغاية.


بدوره، قال مراسل الجزيرة إن فرق الحراسة في البلدات الإسرائيلية القريبة من موقع عملية كريات ملاخي أعلنت استنفارها.


وكانت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين أحدهم إصابته حرجة، في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تحييد المنفذ.

MENAFN16022024000208011052ID1107861067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث