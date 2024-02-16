مورينيو: الأفارقة مخلصين لكن جماهيرهم سبب امتناعي عن التدريب بالقارة السمراء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، أنه يحب مانشستر يونايتد وجماهيره، النادي الذي دربه بين عامي 2016 و2018.
وقال مورينيو خلال حواره مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند "أحب اليونايتد وجماهيره، وأتمنى أن يسير الفريق على ما يرام".
وأضاف "أتمنى أن يعود مانشستر يونايتد مرة أخرى، الفريق الذي أحببته كثيرا".
وتابع المدرب البرتغالي "لا يمكنني الذهاب إلى قارة أفريقيا، فالجماهير هناك في كل مكان"، في إشارة إلى أنه لن يستطيع وقتها الاستمتاع بحياته الشخصية.
وشدد "لقد دربت العديد من اللاعبين الأفارقة مثل دروجبا وجيريمي وكالو وأوبي ميكيل وإيسيان، وفي كل مرة أذهب إلى إفريقيا، لا أستطيع المشي، بسبب الجماهير".
وواصل "حتى في قارة أوروبا، أجد العديد من الجماهير الإفريقية، هم يحبونني حقًا".
وأتم "لأكون صادقًا، أنا أحب اللاعبين، وأشعر أن اللاعب الإفريقي مخلص ونقي لدرجة كبيرة".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107860883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.