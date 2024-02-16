مورينيو: الأفارقة مخلصين لكن جماهيرهم سبب امتناعي عن التدريب بالقارة السمراء

أكد جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، أنه يحب مانشستر يونايتد وجماهيره، النادي الذي دربه بين عامي 2016 و2018.

وقال مورينيو خلال حواره مع نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند "أحب اليونايتد وجماهيره، وأتمنى أن يسير الفريق على ما يرام".

وأضاف "أتمنى أن يعود مانشستر يونايتد مرة أخرى، الفريق الذي أحببته كثيرا".

وتابع المدرب البرتغالي "لا يمكنني الذهاب إلى قارة أفريقيا، فالجماهير هناك في كل مكان"، في إشارة إلى أنه لن يستطيع وقتها الاستمتاع بحياته الشخصية.

وشدد "لقد دربت العديد من اللاعبين الأفارقة مثل دروجبا وجيريمي وكالو وأوبي ميكيل وإيسيان، وفي كل مرة أذهب إلى إفريقيا، لا أستطيع المشي، بسبب الجماهير".

وواصل "حتى في قارة أوروبا، أجد العديد من الجماهير الإفريقية، هم يحبونني حقًا".

وأتم "لأكون صادقًا، أنا أحب اللاعبين، وأشعر أن اللاعب الإفريقي مخلص ونقي لدرجة كبيرة".

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