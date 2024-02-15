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ميلان يتحدى رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف ميلان الإيطالي نظيره فريق رين الفرنسي، في مواجهة مثيرة مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024.
ويستقبل استاد سان سيرو، مواجهة ميلان ضد رين الفرنسي، في تمام الساعة الحادي عشرة مساء اليوم.
وانتقل ميلان إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المجموعة التي ضمت نيوكاسل وبوروسيا دورتموند وباريس.
فيما جاء رين في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، خلف فياريال المتصدر 13 نقطة.
ويدخل ميلان صاحب الملعب والجمهور المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في آخر مبارتين بالدوري الإيطالي على فروسينوني 3 / 2 ونابولي 1 / صفر.
ويسعى ميلان إلى الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مهمة الإياب على ملعب رين في فرنسا الأسبوع المقبل حتى يخطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.
وعلى الجانب الاخر، يتحدي جوليان ستيفان، المدير الفني لفريق رين، العملاق الايطالي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة سواء بالفوز أو التعادل على اقل تقدير على أمل تحقيق المفاجأة والتأهل للدور القادم.
ويطارد رين الفرنسي رقم سلبي في إيطاليا، حيث خسر الفريق الفرنسي مبارياته الثلاثة التي لعبها أمام منافسين من الدوري الإيطالي، وتلقى هدفين في كل مباراة.
ويتنافس 16 فريقا على 8 بطاقات متبقية لدور الـ16 في الدوري الأوروبي، حيث يشهد الدور الإقصائى مواجهات بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وبين الفرق التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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