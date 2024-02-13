الخلايلة: الأوقاف تواجه بشكل يومي إجراءات الاحتلال في الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة للوزارة، تتصدى يومياً لإجراءات الاحتلال الإسرئيلي الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى، من خلال منع وصول المصلين، فضلاً عن مواجهة الاقتحامات والمخاطر المتزايدة التي تحدق بالمسجد.

وأشار خلال لقاء استضافه منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إلى وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في طليعة الدول العربية والإسلامية في الاهتمام بالقدس ورعاية مقدساتها، إلى جانب بذل الجهود السياسية في مواجهة سياسات القوة القائمة بالاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس وطابعها العربي والإسلامي، كاشفا عن وضع الوزارة خطة للتعامل مع أي تصعيد محتمل خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح، أن موزانة إدارة أوقاف القدس للعام الحالي بلغت 17 مليون دينار، أي ما يعادل 20 بالمئة من موازنة الوزارة، حيث يعمل في الإدارة 753 موظفا جرى تعيين نصفهم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتولون الإشراف على 120 مسجدا في القدس، مشيرا إلى رفع علاواتهم خلال السنوات القليلة الماضية من 300 إلى 400 بالمئة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بهم للادخار.

وعرض الخلايلة، لأهم التحديات التي تواجه عمل الوزارة، والمتمثلة بعدم الالتزام بتعليمات بناء المساجد ومراعاة المواصفات المطلوبة وأبرزها أن لا تقل المسافة بين المساجد عن 1 كيلومتر، إضافة إلى عدم دفع المتأخرات من الأموال الوقفية والبالغة قيمتها 9 ملايين دينار، لافتا إلى أن الوزارة رفعت 400 قضية في المحاكم لتحصيل هذه المبالغ.

واستعرض الخلايلة أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجالات تعزيز الانتاجية، ومكافحة الفقر والبطالة من خلال القطاع الوقفي الذي وفر 20 ألف فرصة عبر مشاريع دائرة تنمية أموال الأوقاف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بحجم استثمار بلغ 127 مليون دينار وعائد استثماري 7.4 مليون دينار.

وبين أن استحداث مديرية الوقف النقدي من شأنه فتح آفاق الاستثمار، إذ بلغت موجودات المديرية مع نهاية العام الماضي نحو 24 مليون دينار، وقدمت تمويلاً خلال عامين بقيمة 10.170 مليون دينار.

وأشار إلى مساهمة صندوق الحج في تشجيع الادخار لغايات الحج مع تحقيق عائد استثماري، مبينا أن موجوداته بلغت 333 مليون دينار، وبحجم تمويل 113 مليونا، فيما بلغ عدد المدخرين 65 ألفا وحجم أرباحه منذ التاسيس نحو 56 مليون دينار.

وأكد الخلايلة استفادة 147 ألف أسرة من برامج صندوق الزكاة ولجانه بقيمة اجمالية تجاوزت 26.6 مليون دينار، إذ يصرف الصندوق رواتب شهرية لـ5500 أسرة، إلى جانب كفالة 3 آلاف يتيم، إضافة إلى إقامة مشاريع تأهيلية (منح) لعدد من الأسر، وإنشاء وحدات سكنية للأسر الفقيرة في منطقة الأغوار الشمالية بقيمة 300 ألف دينار، وتسديد التزامات 306 من الغارمات بحوالي 300 ألف دينار، كما يقدم مستشفى المقاصد التابع للوزارة أياما طبية مجانية .

وأشار إلى برامج الوعظ والإرشاد وتأهيل الخطباء والائمة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترسيخ صورة الإسلام الوسطي المعتدل، ونبذ الغلو والتطرف والتشدد، وتعزيز القيم الإسلامية، ومحاربة الآفات المجتمعية كالمخدرات والجريمة وغيرها، وتحسين واقع 7500 مسجد تحت إدارة الوزارة منها 4500 مسجد تقام فيها خطبة الجمعة، و80 بالمئة من مساجد المملكة مجهزة لتكون أماكن إيواء في حالات الطوارئ.

وقال، إن توحيد خطبة الجمعة يأتي ضمن خطة سنوية تضعها لجنة مختصة من العلماء، بحيث تحدد موضوعات الخطب والمحاور الرئيسية فقط، لافتا إلى أن الخطبة الموحدة لها حسنات وسلبيات، الا أنها الوسيلة المتبعة حاليا لتنظيم الخطابة وضمان أن يبقى المسجد منطلقًا لوحدة وتماسك المجتمع، وفق منهج وسطي معتدل في الحكم والتعامل مع القضايا المطروحة.

وعرض لجهود الوزارة في تعليم القرآن الكريم وحفظه من خلال 2200 دار قرآن، تنفق عليها الوزارة دون أن تتقاضى منها شيئا، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات العالمية والمشاركة فيها، مؤكدا عزم الوزارة قريبا إطلاق شهادة الحافظ لحفظ القرآن كاملا، ومواصلة العمل لإطلاق مصحف المملكة الأردنية الهاشمية ليكون من المصاحف المعتمدة في مساجدنا إلى جانب مصحف آل البيت.

وأشار إلى جهود الوزارة لتحسين ظروف إقامة الحاج الأردني، وبذل أقصى الجهود للمواءمة بين أفضل الخدمات وأقل الأسعار، لافتا إلى تطور منظومة الحج والعمرة خلال الفترة الماضية من حيث الإقامة والخدمات والتتبع الإلكتروني، متوقعا أن تبلغ تكلفة الحاج العام الحالي بين 3000 و3200 دينار.

واستعرض جهود الوزارة لتحسين وتطوير خدماتها، من خلال توفير طاقة المساجد بالاعتماد على الطاقة الشمسية الذي خفض تكلفة فاتورة الطاقة بمقدار 6 ملايين دينار خلال الفترة الماضية، والوزارة مستمرة في العمل بهذا الجانب ليشمل جميع المساجد، كما تعمل الوزارة أعلى تدوير مياه الوضوء، وإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية لموظفيها، وتطبيق مشروع "مسجد انترنت الأشياء".

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي، إن الجهد الأردني مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

وأشار، إلى جهد جلالة الملك عبدالله الثاني في جولته الخارجية التي بدأت أمس الاثنين في البيت الأبيض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

ولفت إلى أن هناك تصريحات واضحة لجلالة الملك خلال لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، أبرزها أن الحرب يجب أن تنتهي، وأنها أكثر الحروب تدميرا في التاريخ، إضافة إلى التحذير من الهجوم على رفح وعدم تجاهل مطالب أهل الضفة الغربية، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة، واستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرًا إلى إشادة الرئيس بايدن بجهود جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة ودعم الإمدادات الطبية التي كان القطاع بحاجة ماسة إليها.

وتطرق الوزير المبيضين إلى إقرار مجلس الوزراء للنظام المعدّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024 ، مبينا أن النظام المعدل جاء لغايات الحفاظ على المراكز القانونيَّة التي تكوَّنت للطَّلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجّلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة رقم (81) لسنة 2023.

وقال المبيضين: "احتفل الأردنيون في الأسبوع الماضي باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، والذي يُعد مناسبة مهمة ليتدبر الأردنيون ويقفوا عند إنجازاتهم التي تمت بحكمة وقيادة جلالة الملك، ليبقى الأردن سامقا نديا وحاضرا في كل أزمنتنا العربية والإسلامية".

كما أشار إلى احتفالات المملكة بعودة المنتخب الأردني لكرة القدم بعد حلوله وصيفا لكأس آسيا 2023، مضيفًا "نفتخر بالإنجاز والمكانة والنتيجة التي حظي بها المنتخب الوطني في البطولة"، مقدما شكره لدولة قطر على تنظيمها لفعاليات البطولة التي انتهت ببطل عربي.

وقال في هذا الصدد: "كأس آسيا أينما يكون في عمّان أو الدوحة فهو سيّان، حيث أنّ أكبر المكاسب أن البطولة كانت عربية بشكلها الآسيوي".

وأكد المبيضين أن الجماهير الأردنية التي خرجت يوم أمس، عبرت برسالة مفادها أن المنتخب الوطني كان بمستوى التمثيل والأخلاق والطموح، ويؤسس لمرحلة مهمة في الرياضة الأردنية.

--(بترا)

وهـ/ن ح/رق

13/02/2024 18:22:41