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الحنين للوطن

2/8/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الإنسان لا يشعر بالغربة إلا إذا شعر بالحنين للوطن والدار التي يعيش فيها، لذلك ومع تطور التكنولوجيا أصبح الوطن قريبا في عيون الإنسان مهما شعر بالغربة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تقرب البعيد مهما بعد، عكس ذلك في الماضي كان الإنسان يعيش على إرسال الجوابات يعبر فيها عما يشعر به في الغربة، وهذه الجوابات كانت تستغرق فترة من الزمن حتى تصل الى الأهل والأصدقاء.
عندما نتحدث عن الغربة وأسبابها التي تتعدد، نجد منها أن الاغتراب يكون بهدف الدراسة أو العمل أو الحصول على العلاج والاستشفاء.
فإذا توافر أي من الأسباب التي تستدعي الغربة، فإن هناك بعض النصائح التي أقدمها لمن فرضت عليه الظروف ذلك حتى يتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف في أفضل صورة.
أولى تلك النصائح التحلي بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وكذلك ضبط النفس، فهناك بعض المواقف التي تحصل في حياتنا اليومية تحتاج إلى ضبط النفس وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، والاجتهاد واستغلال الوقت وبتلك الأسباب يمكن للإنسان الوصول للغاية والهدف المطلوب.
وفي الختام، أسال الله التوفيق لكل شخص اختار الغربة من اجل غاية معينة، وأن يرجع كل شخص نال من الغربة هدفه إلى أهله سالما غانما معافى يا رب.

MENAFN08022024000130011022ID1107831279

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