الحنين للوطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) الإنسان لا يشعر بالغربة إلا إذا شعر بالحنين للوطن والدار التي يعيش فيها، لذلك ومع تطور التكنولوجيا أصبح الوطن قريبا في عيون الإنسان مهما شعر بالغربة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تقرب البعيد مهما بعد، عكس ذلك في الماضي كان الإنسان يعيش على إرسال الجوابات يعبر فيها عما يشعر به في الغربة، وهذه الجوابات كانت تستغرق فترة من الزمن حتى تصل الى الأهل والأصدقاء.
عندما نتحدث عن الغربة وأسبابها التي تتعدد، نجد منها أن الاغتراب يكون بهدف الدراسة أو العمل أو الحصول على العلاج والاستشفاء.
فإذا توافر أي من الأسباب التي تستدعي الغربة، فإن هناك بعض النصائح التي أقدمها لمن فرضت عليه الظروف ذلك حتى يتمكن من الوصول إلى تحقيق الأهداف في أفضل صورة.
أولى تلك النصائح التحلي بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وكذلك ضبط النفس، فهناك بعض المواقف التي تحصل في حياتنا اليومية تحتاج إلى ضبط النفس وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، والاجتهاد واستغلال الوقت وبتلك الأسباب يمكن للإنسان الوصول للغاية والهدف المطلوب.
وفي الختام، أسال الله التوفيق لكل شخص اختار الغربة من اجل غاية معينة، وأن يرجع كل شخص نال من الغربة هدفه إلى أهله سالما غانما معافى يا رب.
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