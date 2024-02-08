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الحنين لأكلات الجدات الشعبية يزيد الإقبال على المطاعم التراثية

2/8/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- بحثا عن المذاق الأصيل و"نفس" الأمهات والجدات ونكهة طعامهن الذي ما يزال يستشعر لذته الكثيرون ممن حرموا من تلك الأكلات التقليدية التي اعتادوا تناولها من جداتهم وأمهاتهم، يلجأ الكثير من المواطنين للبحث عن مطابخ إنتاجية متخصصة بتحضير الأكلات الشعبية.
في كل مرة، يأخذ الحنين للأكلات الشعبية والتقليدية الستيني خالد التميمي وعائلته بالتوجه لإحدى المحافظات القريبة من العاصمة عمان، ليستمتع بمذاق تلك الأكلات التي تحضرها ربات بيوت أخذن على عاتقهن إحياء هذه الأكلات، والحفاظ عليها من خلال تجهيزها بمطابخهن الإنتاجية أو مطاعمهن الصغيرة.
في بيت أم أحمد في عجلون، يحرص التميمي وعائلته على تناول الأطباق التقليدية والأكلات الشعبية التي افتقدوها منذ سنوات طويلة بعد وفاة والدته وجدته، وفق قوله، لافتا إلى أنه جرب الكثير من المطاعم باحثا عن تلك النكهة التي ما تزال "لذتها تحت لساني".
ويقول التميمي "في كل موسم أذهب لمطعم أم أحمد لتناول المكمورة، المفتول، الملفوف والكعاكيل"، لافتا إلى أن ميزة تلك الأطباق أنها معدة بـ"نفس" الأمهات.
بعيدا عن "فزلكات" التقديم والمبالغة في تصميم المكان والتعديل على الأطباق، تبحث صابرين خيري عن الوصفات العشبية لتناولها في إجازتها، بحسب وصفها، مستذكرة أيام الطفولة؛ حيث كانت تلتم العائلة بأكملها في الشتاء حول طنجرة المكمورة التي كانت تطبخها والدتها على صوبة الكاز.
سعاد مبيضين وزميلاتها في العمل عدن بذاكرتهن إلى تلك الأيام التي كن يقضين فيها عطلة نهاية الأسبوع في بيت الأجداد، يتناولن الأكلات التراثية التي كانت تلتم حولها جميع أفراد العائلة والأعمام والأخوال.
تستذكر مبيضين تلك الروائح والنكهات والغصة في قلبها شوقا لتلك الأيام التي مضت ولم تعد مجددا، وفق وصفها، لافتة إلى أنها أصبحت تتناول هذه الأكلات الشعبية من خلال طلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحلة بحث عمن يجيد "طبيخ الأمهات".
وفي تفاصيل حديثها، تحرص مبيضين على اختيار الطبق التراثي الذي ترغب بتناوله من المحافظة المشهور بها، معللة ذلك، لإتقان النساء بأطباق مناطقهن. "المكمورة لا يمكن أن تؤكل إلا من نساء الشمال، والرشوف لازم من السلط"، متابعة أن المطابخ الإنتاجية على مواقع التواصل الاجتماعي سهلت كثيرا، ومنحت الكثيرين الفرصة لاستعادة الأيام الخوالي.
"ريحة طبيخ أمي"، بمشاعر فائضة وصفت مريم علي رائحة الطعام في أحد المطاعم التراثية في مدينة السلط عندما دخلت إليه، لافتة إلى أن نكهة المكان كله أعادت لذاكرتها رائحة مطبخ والدتها عند عودتها من المدرسة.
لا يمكن أن يمر يوم الجمعة دون أن تذهب مريم برفقة الأهل والأصدقاء لتناول الأكلات الشعبية في المطاعم الشعبية في مدينة السلط وتمر إلى وادي السلط، لتشتري "الحوايج" والسمن البلدي التي اعتادت جدتها على تحضيرها في الماضي.
ميسر الحياري صاحبة أحد المطاعم الشعبية في مدينة السلط، تقدم أطباقا شعبية وطبخات وموائد إفطار بنكهة الأمهات والجدات، كما يصف زوارها، حيث تستقبلهم في منزلها الذي أصبح جزء منه مطعما، يقدم الرشوف السلطي والمكمورة الإربداوية وكذلك المسخن الفلسطيني والمفتول وورق العنب وقلاية البندورة وحتى المكدوس واللبنة البلدية وغيرها من الأطباق التي غابت عن السفرة مع غياب الجدات والأمهات.
وتلفت الحياري إلى الإقبال الكبير على الأكلات الشعبية والتراثية، فلا يمضي أسبوع دون أن يأتي زوار من محافظات المملكة كافة لتناول الأكلات الشعبية.
وأكثر ما يلامس قلب الحياري وصف الضيوف لطبخاتها بأنها "كطبيخ أمهاتنا"، فإلى جانب المذاق الطيب، أصبح التوجه إلى مطعم الحياري "ملاذا" لكل من اشتاق لوالدته وجدته وزمن الطيبين المليء بالخير والبركة.
الاستشاري الأسري مفيد سرحان، بدوره، يشير إلى أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي يعتز بها ويعمل على توارثها من الأجداد الى الأبناء والأحفاد، وهذا الاهتمام يؤكد الحرص على الارتباط بالجذور والماضي، وهذا نجده عند جميع الأمم والشعوب والمجتمعات.
ومع التطور الكبير الذي يحدث في العالم واختلاط العادات بعضها بعضا، أصبح الاهتمام بالتراث بكل أشكاله أكثر أهمية، خصوصاً للمجتمعات العربية والإسلامية التي لديها رصيد كبير ومتميز عن باقي الأمم، بحسب سرحان.
ونشأة الأشخاص في أسرة كبيرة بالقرب من الجدين اللذين لهما اهتمامات بأنواع من الطعام، وفق سرحان، جعلها راسخة بالعقول، حيث يعتاد على هذه الأنواع في الصغر، خصوصاً أن بعض كبار السن عايشوا فترات كانت فيها أنواع من الأكلات الشائعة البسيطة التي يمكن أن تناسب الجميع، ومنها ما هو خاص بفصل الشتاء أو الصيف، وهي تحضر مما هو موجود في المنزل.
كما يشير سرحان إلى بعض الأصناف من الحلويات التي كانت تعد داخل المنزل ويتلذذ بها الجميع، حيث كان الجميع يعتمد على إعداد الطعام داخل المنزل، وفي بعض الأحيان يتم تبادل أطباق الطعام أو الحلوى بين الجيران، حيث كان الناس أكثر قرباً إلى بعضهم بعضا، والحياة بسيطة ليس فيها تكلف أو تصنع.
ومع زيادة أعداد النساء العاملات وانتشار المطاعم وتقليد الآخرين حتى في أنواع الطعام والشراب، أصبحت بعض الأكلات نادرة وغير منتشرة عند جميع الأسر، بل إن البعض من الرجال والنساء لا يعرفون أسماءها أو مكوناتها عدا عن طريقة إعدادها، وفق سرحان.
وهم يطلقون عليها أكلات شعبية أو تراثية، مع أن أغلب هذه الأكلات أقل تكلفة وأسهل إعداداً وأكثر قيمة غذائية للإنسان.
ويلفت سرحان إلى أن من اعتاد أو تناول بعض هذه الأكلات بحكم البيئة التي نشأ فيها، فإنه بين الحين والآخر يشتهي تناولها ويبحث عمن يقوم بإعدادها سواء داخل الأسرة والعائلة أو عند بعض الأصدقاء المهتمين أو في بعض المطاعم التي تعد مثل هذه الأكلات.
ويقول "أحياناً يقوم بعض الأشخاص بدعوة أصدقائه المقربين إلى منزله لتناول وجبة من الطعام ذات الطابع الشعبي، باعتبار أن لديه جدة أو أما تتقن إعداد هذه الأكلة"، مما يبعث عند الجميع الحنين للماضي والتعرف على بعض تفاصيل الحياة عند الأجداد، حتى لو لم يعايش الشخص هذه الفترة، فإنه يستمتع بالتعرف على ما يربطها بالماضي وتاريخ الأسرة.
أما من كان يتناول في صغره بعض هذه الأكلات، فإنه يكون أكثر سعادة لأنه يتذكر أدق التفاصيل والأحداث والتقاليد ويربط الماضي بالحاضر ويعقد المقارنات، فبعض الأكلات تكون مرتبطة بأشخاص أو مواقف مؤثرة في حياته، بحسب سرحان.
ومع انصراف كثير من الأسر عن الاهتمام بالأكلات الشعبية عموماً، فإن بعض المطاعم أصبحت متخصصة في إعدادها وتقديمها للراغبين، حيث نجد إقبالاً كبيراً عليها بالرغم من أن تكلفتها في المطاعم مرتفعة مقارنة مع الوجبات الأخرى، إلا أن حرص البعض عليها، ولو بشكل دوري، جعلهم على استعداد للإنفاق على هذه الوجبات.
ويؤكد سرحان بقوله، من المهم أن تهتم الأسرة بالتراث بكل تفاصيله؛ لأنه يعد أحد عناصر القوة للمجتمع ويشعر الجيل بالعراقة والاعتزاز بالماضي.
والاهتمام بالأكلات الشعبية والمحافظة عليها مسؤولية أسرية ومجتمعية، ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها وتعليم الأبناء والأحفاد طرق إعدادها، وأن تكون أسماؤها معروفة، وعدم الشعور بالحرج من تناولها بحجة أنها (أكلات قديمة)، فالتطور والحضارة لا يعنيان الانقطاع عن الماضي والتنصل منه بل البناء عليه، وفق سرحان.

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