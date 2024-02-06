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المخرج علي العلي: لا أؤمن بـ ((التريند)).. و((زوجة واحدة لا تكفي)) مفاجأة!

2/6/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
الاجتماع بين كاتب درامي متميز صاحب قلم محترف، ومخرج يمتلك رؤية فنية متجددة، وممثلين متكاملين لديهم خبرة وباع طويل في مهنتهم، يعد أمرا أساسيا لتقديم دراما استثنائية تلقى استحسان الجمهور، لاسيما أن هذا الثلاثي هو المنوط بتحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والدرامية للعمل.
وفي المسلسل الرمضاني الجديد «زوجة واحدة لا تكفي»، الذي يجري تصويره حاليا في أبوظبي، توافقت الرؤى الإبداعية بين مؤلفته الكاتبة القديرة هبة مشاري حمادة، ومخرجه المتألق البحريني علي العلي، ونجومه المتميزين وفي مقدمتهم هدى حسين، لينقلوا لنا أفكارا من الواقع لتلامس قلوب المشاهدين، من خلال حكاية مليئة بالتشويق.
المخرج البحريني علي العلي كشف بعضا من تفاصيل هذا العمل المنتظر، وقال في حوار مع «الأنباء»: «زوجة واحدة لا تكفي» سيشكل علامة فارقة في رمضان، فهو مختلف عن السائد، واعتبره عملا عربيا بالدرجة الأولى من حيث الخطوط الدرامية للنص، وكذلك لأنه يشارك فيه نجوم من الكويت والخليج ومصر ولبنان وسورية.
وتابع: هذه المرة الثالثة التي أتعاون فيها مع الكاتبة هبة حمادة، وهي إنسانة ذكية ودائما تتجه في النصوص التي تؤلفها إلى جوانب لم يتطرق اليها أحد، والجميل في نص «زوجة واحدة لا تكفي» انه يناقش الكثير من القضايا بصورة أوسع وحرية اكبر، بعكس العمل الخليجي فإنه يكون محكوما بحدود معينة، مؤكدا ان الجميع سيفاجأون بالقصة وأحداثها.
وأردف: يضم العمل خطوطا تراجيدية وكوميدية في آن، فهو مكتوب بحرفية عالية، «والناس راح تضحك وراح تبكي معه»، قائلا عند سؤالنا له هل سيصنع المسلسل «ضجة» وجدلا بالتطرق إلى قضايا حساسة؟!: أنا لا أؤمن بـ «التريند» أو «الأشياء اللي تسوي إثارة»، لكن أؤمن بأن «الضجة» التي نحتاجها من الناس هي استمتاعهم بمشاهدة العمل، نحن نجتهد لنقدم دراما ترضي جميع الاذواق بشكل محترف يحترم الجمهور بالدرجة الاولى سواء اتفق أو اختلف معاك، و«الحدوتة» في النهاية قد تعجب البعض ولا تعجب آخرين، واستطرد: «زوجة واحدة لا تكفي» مليء بالتفاصيل التي نقدمها بصورة وشكل مختلفين.
وبسؤاله عن تعاونه والنجمة هدى حسين، أجاب العلي: هي ممثلة قديرة، وأي عمل تكون موجودة فيه تكون له بصمة عند الجمهور، كما أنها «نكهة» شهر رمضان، ومكسب لأي مشروع فني، وسعيد بان اجتمع معها في تجربة هي الثانية بعد مسلسل «ملح وسمرة»، والذي تأهل للمرحلة النهائية لجوائز «جوي أووردز» الذي أقيم حفلها أخيرا في الرياض، وهذا دليل على مدى حب الناس لهذه النجمة ولأعمالها، فتصويت الجائزة يأتي من الجمهور فقط، وأتمنى أن يحظى مسلسلنا الجديد بالنجاح.
جدير بالذكر أن مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، إخراج البحريني علي العلي، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، ويشارك فيه عدد من النجوم منهم: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، نور الغندور، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، حمد أشكناني، ناصر الدوسري، خالد الشاعر، نور الشيخ، وغيرهم.

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