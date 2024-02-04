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هجان ينهي المرحلة التمهيدية

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت المرحلة التمهيدية لدوري هجان في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان تبوك للهجن.
وشملت المنافسات، التي يشارك من خلالها الهجانة على ظهور المطايا، سباقين: الأول لفئة الزمول والثنايا قعدان لمسافة 5 كلم، وحقق به الهجان عزيز الحويطي المركز الأول على المطية ((حرب)). وفي السباق الثاني لفئة الحيل والثنايا بكار لمسافة 5 كلم، حقق الهجان سليمان الجهني على المطية ((نيوم)) المركز الأول.

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