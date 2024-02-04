هجان ينهي المرحلة التمهيدية

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت المرحلة التمهيدية لدوري هجان في نسخته الثالثة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان تبوك للهجن.
وشملت المنافسات، التي يشارك من خلالها الهجانة على ظهور المطايا، سباقين: الأول لفئة الزمول والثنايا قعدان لمسافة 5 كلم، وحقق به الهجان عزيز الحويطي المركز الأول على المطية ((حرب)). وفي السباق الثاني لفئة الحيل والثنايا بكار لمسافة 5 كلم، حقق الهجان سليمان الجهني على المطية ((نيوم)) المركز الأول.
MENAFN04022024000089011017ID1107807924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.