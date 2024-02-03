الرويس رئيسا لفنية غرب آسيا

الرويس رئيسا لفنية غرب آسيا
التاريخ
2/3/2024 2:21:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) يترأس نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، سعد الرويس، اللجنة لبطولة غرب آسيا الثانية للأندية التي ينظمها صحار العماني، وتستمر حتى الـ13 من فبراير، ويمثل المملكة فيها نادي الابتسام.
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