إطلاق «فور بوينتس باي شيراتون» العين

وقّعت ((مجموعة إس بي آر))، أمس، اتفاقية شراكة مع ((ماريوت الدولية))، لإطلاق أول فندق ((فور بوينتس باي شيراتون)) في مدينة العين، المقرر افتتاحه في الأول من مارس 2024، بعدما جرى تحويله من علامة ((هيلي ريحان باي روتانا)) إلى ((فور بوينتس باي شيراتون)). ويقع الفندق بمنطقة هيلي. ويضمّ 251 غرفة وجناحاً.

وقال خالد صعب، المدير العام الإقليمي لـ((ريزيدنس إن شارع الشيخ زايد دبي))، و((فور بوينتس باي شيراتون)) المرتقب افتتاحه قريباً: ((يسعدنا أن نكون حاضرين في العين، المعروفة بروعة طبيعتها، والتي اختيرت عاصمةً للسياحة الخليجية 2025 .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز