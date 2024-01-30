شمة السويدي تحسم فضية المبارزة لصالح الشارقة للمرأة في بطولة الاتحاد



نجحت اللاعبة الواعدة شمة السويدي في تحقيق الفوز بفضية بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 13 و 17 سنة التي جرت (الأحد) بصالة المزهر بدبي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة مثلوا كافة أندية الدولة التي تمارس نشاط اللعبة .

وهي من البطولات التي يعول عليها اتحاد الإمارات للمبارزة آمال كبيرة لاكتشاف أبرز اللاعبين واللاعبات بهدف ضمهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية وتمثيل الدولة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة .

وكادت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة المميزة شمة السويدي صاحبة فضية منافسات (سابير (Saber للسيدات قريبة من تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية، حيث قدمت مباراة طيبة، وظهرت بمستوى لائق يؤكد قدرتها على تحقيق الأفضل خلال المواجهات المقبلة.

وكان نادي الشارقة شارك بثلاث لاعبات فقط، هن عنود السعدي

في منافسات سلاح الأيبة ( Epee

)

،وعلياء عليلي في منافسات سلاح( فلورية Foil) ، وشمة السويدي في منافسات السابر

Saber

)).

من جانبها أشارت هدى حسن إدارية الفريق ان اللاعبات ظهرن بمستوى طيب رغم صغر أعمارهن،

وهذا يؤكد مقدرتهن على التميز خلال البطولات المقبلة، وقالت شاركنا في البطولة بعدد قليل من اللاعبات اللاتي شاركن في المنافسات بفئة عمرية أقل من العمر المحدد، وقالت

الهدف من ذلك هو منح اللاعبات مزيداً من الصقل واكتساب الخبرة والثقة استعدادا للمنافسات المقبلة .

وشكرت إدارة النادي على دعمها الكبير للعبة، كما شكرت جميع اللاعبات، والمدربة وكل الداعمين للعبة في النادي..

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