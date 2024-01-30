المقاتل الأنيق بالقسام يخطف الانظار ..

(MENAFN
- Amman Net) خطف مقاوم في كتائب القسام الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف آلية للاحتلال عقب التفافه خلفها غير آبهٍ لمجريات المعركة في خان يونس.
وأظهر مقطع فيديو بثته القسام، الاثنين، وتداوله النشطاء على نطاق واسع، المقاوم بكتائب القسام وهو يرتدي“بالطو” أسود طويل وينتعل حذاءً أبيضاً لامعاً، ويحمل قذيفة الياسين 105 وهو يركض إلى جانب سور لأحد المباني.
مقاتل القسام الأنيق يخطف الأنظار
وفيما ترى دبابة محترقة في الشارع يتم تحديد دبابة أخرى كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب متوقفة عند تقاطع شارعين.
ويسمع صوت أحد مقاتلي القسام وهو يصرخ“اضرب” فيوجه“المقاوم الأنيق” القاذف باتجاهها ليحولها في ثوان إلى كتلة من النيران واللهب بعد أن التف حولها.
ولقي حرص المقاوم بكتائب القسام على التأنق رغم مواجهته للموت وظروف الحرب الصعبة سيلاً من الإعجاب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
“روبن هود الفلسطيني”
ولقبه البعض بـ”روبن هود الفلسطيني” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته الأنيقة.
المقاتل الانيق
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