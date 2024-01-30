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المقاتل الأنيق بالقسام يخطف الانظار ..

1/30/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Amman Net) خطف مقاوم في كتائب القسام الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف آلية للاحتلال عقب التفافه خلفها غير آبهٍ لمجريات المعركة في خان يونس.

وأظهر مقطع فيديو بثته القسام، الاثنين، وتداوله النشطاء على نطاق واسع، المقاوم بكتائب القسام وهو يرتدي“بالطو” أسود طويل وينتعل حذاءً أبيضاً لامعاً، ويحمل قذيفة الياسين 105 وهو يركض إلى جانب سور لأحد المباني.


مقاتل القسام الأنيق يخطف الأنظار

وفيما ترى دبابة محترقة في الشارع يتم تحديد دبابة أخرى كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب متوقفة عند تقاطع شارعين.

ويسمع صوت أحد مقاتلي القسام وهو يصرخ“اضرب” فيوجه“المقاوم الأنيق” القاذف باتجاهها ليحولها في ثوان إلى كتلة من النيران واللهب بعد أن التف حولها.

ولقي حرص المقاوم بكتائب القسام على التأنق رغم مواجهته للموت وظروف الحرب الصعبة سيلاً من الإعجاب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

“روبن هود الفلسطيني”

ولقبه البعض بـ”روبن هود الفلسطيني” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته الأنيقة.




المقاتل الانيق

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