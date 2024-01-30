ما هو الأرق العائلي المميت؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن الأرق العائلي المميت "Fatal familial insomnia" هو مرض تنكس عصبي وراثي نادر في الدماغ، يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في النوم، والتي تفضي إلى الوفاة.وأوضحت المؤسسة أن الأرق العائلي المميت هو شكل من أشكال اعتلال الدماغ الإسفنجي المعدي، مشيرة إلى أنه ينتج عن طفرة فيما يسمى بجين بروتين البريون "PRNP".



وأضافت المؤسسة أن البريونات هي بروتينات غير طبيعية تميل إلى تشويه وتعطيل وظيفة البروتينات الصحية، وتتراكم هذه البروتينات غير الطبيعية في دماغ المصابين وتؤدي إلى أعراض تنكس عصبي.



وعادة ما يصيب الأرق العائلي المميت الأشخاص بدءاً من عمر 50 عاماً، وتتمثل أعراضه فيما يلي:



اضطرابات نوم خطيرة: يعاني المصابون من اضطرابات خطيرة في النوم تتفاقم مع مرور الوقت، وإذا كان المرض متقدماً، فلن تحدث مراحل النوم العميق.



أعراض نفسية: قد تحدث أعراض نفسية أيضاً مع تقدم المرض، بما في ذلك الهلوسة والبارانويا والقلق، وغيرها من التغيرات السلوكية.



خلل وظيفي لا إرادي: ضعف وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي، مما قد يؤدي إلى أشياء مثل عدم استقرار معدلات ضربات القلب ومشاكل ضغط الدم والتعرق الزائد.



مشاكل حركية: قد يحدث قصور في التوازن الحركي، مما يؤدي إلى وقوع حوادث أو سقوط أو مشاكل حركية أخرى.



ليس هناك علاج

وأشارت المؤسسة إلى أن الأرق العائلي المميت لا يمكن علاجه ويؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات.



وبمجرد حدوث المرض، يتبقى لدى المصابين بضعة أشهر إلى عامين.

وفي بعض الحالات تحدث الوفاة فجأة، وفي حالات أخرى يتطور المرض حتى يحدث ما يسمى المتلازمة اللاشعورية المعروفة أيضاً باسم "الحالة الخضرية"، ثم يموت المرضى المصابون بسبب الأضرار الجسيمة، التي لحقت بالدماغ والجهاز العصبي، وغالباً أيضاً بسبب أمراض ثانوية مثل الالتهاب الرئوي.



ونظراً لعدم وجود علاج حالياً للأرق العائلي المميت، فإنه يتم علاج أعراض المرض فقط، وليس السبب.



وغالباً ما يتم إعطاء الأدوية، التي تعزز النوم، ولكنها عادة لا تعد فعالة في المراحل المتقدمة.

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