Friday, 26 January 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون عرب يؤكدون أهمية تضافر الجهود للنهوض بالسياحة بالمنطقة

1/25/2024 2:42:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 1 (كونا) -- أكد مسؤولون عرب اليوم الخميس ضرورة مد جسور التعاون بين الدول العربية للترويج للسياحة في المنطقة وتعزيزها وتنويع جوانبها إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركات الخاصة للنهوض بقطاع السياحة.
جاء ذلك في جلسة نقاش وزارية بعنوان (كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة) نظمتها الدائرة الإقليمية للشرق الأوسط في (منظمة الأمم المتحدة للسياحة) في إطار اليوم الثاني من فعاليات المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) الذي يقام في العاصمة الإسبانية (مدريد).
وشارك في جلسة النقاش التي افتتحتها المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في (منظمة الأمم المتحدة للسياحة) بسمة الميمان كل من وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي ونظيره المصري أحمد عيسى ووزير التجارة الخارجية والسياحة في بيرو خوان كارلوس سالاثار ورئيسة (المجلس العالمي للسياحة والسفر) جوليا سيمبسون.
كما حضر الجلسة سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى إسبانيا.
ولفت المشاركون إلى أهمية التكامل بين الدول العربية واتباع سياسات سياحية موحدة ومبسطة مؤكدين على عدم الحاجة إلى التنافس لأن كل دولة لها ثقافتها ومقوماتها الحضارية والتاريخية والاقتصادية وعروضها السياحة الخاصة.
وأعربت الميمان عن اعتزازها بتصدر منطقة الشرق الأوسط عملية التعافي مسجلة أقوى أداء (122 في المئة) بين الأقاليم العالمية بعد معاناتها سلسلة من الصدمات العالمية منذ جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقالت إن جلسة النقاش (كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة) تأتي جزءا من مبادرات (منظمة الأمم المتحدة للسياحة) في دعم انتعاش السياحة في منطقة الشرق الأوسط ودفع تطورها واستدامتها.
من جانبه قال الوزير القيسي إن السياحة "قطاع مهم" حيث ساهم في 16ر15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2023 لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل لتحسين الأرقام.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات "جريئة" واستقطاب السياح من أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة وكندا مع التركيز على تقديم عروض سياحية متنوعة ومختلفة على رأسها السياحة الدينية.
ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار الأردنية أنشأت بعد الحرب على قطاع غزة لجنة للتعامل مع آثار الأزمة معتبرا أن إنهاء الحرب هي الخطوة الأولى لإنعاش القطاع إلى جانب تحسين وتطوير جميع جوانب التدريب والتسويق.
وشدد القيسي على أن السياحة ليست مجرد أرقام على الرغم من أهميتها بل هي "تفاهم وتفاعل ورسالة تسامح".
بدوره أكد الوزير عيسى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى وكذلك التركيز على التعاون مع دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن لتنسيق السياسات وتوحيدها لتسهيل تجربة السياح والعمل على النهوض معا بحملات الترويج وترك فرص التنافس للقطاع الخاص.
ووصف السياحة بأنه "قطاع هش معرض للصدمات" مؤكدا في هذا السياق ضرورة وضع الآليات للتنبؤ بالأزمات إلى جانب سن القوانين والتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات العاملة في القطاع للعمل سويا على مكافحة تدهور الطلب على السياحة في منطقة الشرق الأوسط في حين اعتبر أن نتائج العام الماضي أكدت "مرونة قطاع السياحة في مصر".
من جهة أخرى قال سالاثار إن السياحة في بيرو حققت في العام الماضي نموا قدره ثلاثة في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه مؤكدا الحاجة إلى مواصلة مسيرة التحسين لمكافحة البطالة والفقر في بيرو.
ولفت إلى أن بيرو تتحاور مع دول الجوار بصفتها أطرافا شريكة لتنسيق زيارات مشتركة بما يعود بالنفع على جميع البلدان ويعزز تجربة السائح.
وذكر أن بيرو وضعت خطة للسنوات العشر القادمة حددت فيها الاتجاهات والأسواق والموارد والإمكانيات مع تسليط الضوء بشكل خاص على فن الطبخ وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتشارك دول عربية عدة في المعرض السنوي (فيتور 2024) الذي بدأت فعالياته أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة تسعة آلاف شركة من 152 دولة يحظى عدد كبير منها بتمثيل رسمي في أول ملتقى للسياح العالمية في العام الجديد. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




MENAFN25012024000071011013ID1107770082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث